Fotograaf Hendrik Kerstens en zijn dochter werken samen aan schilderachtige reeks portretten van Paula: ‘Ik ben opgegroeid voor de camera’

De rijke tentoonstelling Self-Reflective in Museum Hilversum laat zien hoe de relatie tussen fotograaf Hendrik Kerstens en zijn dochter en muze Paula in de loop der jaren is veranderd. ‘Paula heeft mijn rol gaandeweg overgenomen.’

“In het begin, toen ik nog een klein meisje was, werd ik meer objectmatig geportretteerd door mijn vader, maar op den duur heb ik steeds meer invloed gekregen op het eindresultaat; op wat ik draag en op de manier hoe ik op de foto sta, door het gebruik van mijn blik. Het is een kwestie van balanceren tussen introvertheid en extravertheid. Dat past bij mijn karakter, en het werkt ook goed op de foto’s. En mijn vader heeft het vermogen dat unieke moment vast te leggen.”

Bij de opening van de tentoonstelling Self-Reflective | Hendrik & Paula Kerstens in Museum Hilversum ging de meeste aandacht uit naar dochter en muze Paula Kerstens, niet naar fotograaf Hendrik Kerstens. En dat was geen valse bescheidenheid. “Paula heeft mijn rol gaandeweg overgenomen,” zegt Hendrik Kerstens. “We kregen steeds vaker discussies: ik vind dit mooi. Nee, ik vind dat mooi. Dan zei ik weer: doe het dan zelf. Nee, jij bent de fotograaf, antwoordde Paula dan. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat Paula de regisseur was geworden.”

Gedaanteverandering

De ruim opgezette expositie in Hilversum toont de stand van zaken van een oeuvre dat zich sterk aan het ontwikkelen is, zonder stijltechnisch grote veranderingen door te zetten. Hendrik Kerstens maakt sinds haar geboorte portretten van zijn dochter Paula.

De eerste portretten zijn min of meer documentair; ze geven momenten weer in het leven van een opgroeiend meisje. “Even stilzitten, dan krijg je een ijsje. En later werd dat een pony of een scooter,” grapt Hendrik Kerstens. “Nooit gekregen hoor,” riposteert Paula. “Was helemaal niet nodig. Ik ben opgegroeid voor de camera, maar ik heb altijd de mogelijkheid gevoeld om me eraan te onttrekken.”

Sinds 2000 staat het computerscherm niet meer op de fotograaf gericht, maar op het model. De portrettenreeks van Paula, begonnen als een vorm van familiefotografie, verandert dan eigenlijk in een reeks zelfportretten. Zij ziet zichzelf nu als een ‘subject’ in plaats van een ‘object’, zegt Paula, die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, in de catalogus (Als dochter en subject in het licht van de Nederlandse portrettraditie, luidt haar essay).

“Daarmee bedoel ik dat ik niet meer voor de camera zit om simpelweg bekeken te worden, maar ook mijn eigen creatieve input lever. Elke foto vraagt om een zekere gedaanteverandering. Ik zit dus voor de camera als enerzijds Paula, de dochter, anderzijds als Paula, het subject van de foto.”

Steeds gestileerder en schilderachtiger

Waar de regie van de vader ophoudt en waar die van de dochter begint, is voor de toeschouwer moeilijk te bepalen. Zoals Maartje van den Heuvel (conservator fotografie bij de Bijzondere Collecties van Universitaire Bibliotheken Leiden) stelt in de inleiding in dezelfde catalogus: ‘Is het de vader die zijn gedachten laat uitgaan naar de toekomst van een kind? Of is het de vrouw die zichzelf droomt in een rol of omgeving? Waar houdt de droom van de vader op en begint die van de dochter? Dat het onduidelijk is, is zeker een van de facetten die het werk van de Kerstens zo intrigerend maakt.’

Met de jaren worden de portretten, die inmiddels voor torenhoge bedragen verkocht worden, gestileerder en schilderachtiger. Steeds bewuster wordt met de stijl van geschilderde portretten gespeeld, altijd volgens een vast stramien: Paula in een zwart gewaad dat nauwelijks afsteekt tegen de donkere achtergrond, en profil geportretteerd, met een directe, ongenaakbare blik.

Papieren taartonderleggers

Alle attributen en kledingstukken – een plastic zakje, een haarnetje of bubbeltjesplastic – komen uit de huiselijke alledaagsheid van het Amsterdamse gezin Kerstens, maar ze verwijzen onmiskenbaar naar bepaalde kledij en de daarbij behorende rollen en werelden. Honderden papieren taartonderleggers worden samen een kraag, een lampenkap een middeleeuws lijkende hoofddeksel. Rollen wc-papier vervlochten in het haar lijken een Franse pruik, een grauwgrijze dweil roept associaties op met een Zeeuws mutsje (mooi detail: een loshangende draad is quasi-nonchalant over Paula’s zwarte blouse gedrapeerd).

De meest iconische foto uit de schier oneindige reeks is waarschijnlijk Bag (2007), waarop een plastic zakje op Paula’s hoofd is gedrapeerd. Omdat het Kerstens, die met Photoshop de jongvolwassen Paula al eens op haar houten speelgoedpaardje zette, niet kon loslaten dat niet alle kanten van Paula’s hoofd te zien zijn, voerde hij een nieuw experiment uit: met behulp van een 3D-printer maakte hij een gebeeldhouwd portret.

In Hilversum is nu een voorstudie te zien, nog zonder het plastic draagtasje op haar hoofd. Vooralsnog is het vooral een curieus addendum aan het fraaie familiealbum van de Kerstens.

Self-Reflective | Hendrik & Paula Kerstens: tot en met 25 juni in Museum Hilversum, Kerkbrink 6, Hilversum. Zaterdag 29 april kun je je eigen plastic zak meenemen naar het museum en onder begeleiding van Hendrik Kerstens je eigen portret maken. De catalogus bij de tentoonstelling is een uitgave van WBooks, 192 blz, € 39,95.