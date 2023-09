Fotograaf en filmmaker Kevin Osepa: ‘Ik wil dat het trauma van de koloniale geschiedenis niet alleen op Curaçao blijft’

Zes kunstenaars(duo’s) en instellingen zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023, de grootste cultuurprijs van de stad. Fotograaf en filmer Kevin Osepa maakt kans op de Stimuleringsprijs. ‘Ik heb grote dromen.’

Hij is net terug uit Curaçao, waar hij werd geboren en opgroeide. Hij komt er nog vaak. “Om familie te bezoeken, maar ook voor mijn werk,” zegt fotograaf en filmer Kevin Osepa (29). “Curaçao is de bron van de verhalen die ik vertel, Curaçao inspireert en fascineert me.”

In het juryrapport van de Amsterdamprijs staat het zo: ‘Kevin Osepa’s werk is duidelijk persoonlijk gedreven, maar welzeker gebaseerd op gedegen onderzoek. Zijn zoektocht naar de cultuur van Curaçao strekt zich uit over het heden en het verleden. Hij gaat met zijn onderwerpen de diepte in, bijvoorbeeld wat betreft de cultuur rond spiritualiteit, waarin hij de prekoloniale, koloniale en moderne tijd met elkaar in samenhang brengt.’

De jury ziet in Osepa’s werk ook thema’s als seksualiteit en gender, ‘die hij op scherp zet door bijvoorbeeld de masculiene cultuur en haar representanten daarin te bevragen’.

Wat kenmerkt je werk?

“Afrospiritualiteit en magisch realisme. Ik vind rituelen heel interessant, ze verbinden ons als mens. Ik zeg altijd dat ik ben opgegroeid op een plek waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen het normale en het paranormale. Het visueel maken daarvan is voor mij een manier om dat te begrijpen. Ik zet magie ook in om maatschappelijk kwesties te bevragen, het is een alternatieve manier van communiceren.”

Je kwam in 2012 naar Nederland om aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht te studeren, waar je de richting fotografie deed. Inmiddels is je werk veel breder.

“Ja, ik maak nu ook films, daar ben ik ingerold. Ik maak ook installaties en werk met textiel. Mijn beroepspraktijk is heel fluïde.”

Je timmert sinds je afstuderen flink aan de weg. Je werk is opgenomen in belangrijke collecties, je won vorig jaar zelfs een Gouden Kalf voor de korte film La Última Ascensión. Is dat allemaal bekend op Curaçao?

“Bij mijn familie natuurlijk wel. Die zijn ook allemaal supertrots. Het was niet vanzelfsprekend dat ik naar de kunstacademie ging. De vraag is dan al snel: ‘Kun je daar je geld mee verdienen?’ Maar mijn ouders vonden het goed. Mijn carrière is gebaseerd op het vertrouwen dat zij me schonken. Dat ik een Gouden Kalf won, heeft op de Antillen het nieuws gehaald, maar dan wel in de kranten die op Nederland zijn gefocust.”

“Ik ben op Curaçao zeker geen household name. De Antillen hebben geen kunstindustrie zoals hier. Ik heb nog nooit een tentoonstelling op Curaçao gehad, je hebt er de galeries ook niet voor. Wat je er wel hebt is een mural-cultuur. Ik ben nu bezig met een soort postershow, ik wil die posters plakken op gebouwen op het eiland en zo het gesprek aangaan met de bevolking.”

Wat betekent Amsterdam voor jou?

“Ik ben echt wel verliefd geworden op de stad, ik houd van de energie hier. Maar mijn werk gaat ook over de koloniale geschiedenis en de banden tussen Nederland en Curaçao. Ik wil dat het trauma niet alleen daar blijft, ik wil er ook hier over vertellen, zodat er meer evenwicht ontstaat. Ik ben bezig met kunstwerken van wel vier meter hoog die aan de gevel van het Stedelijk Museum komen te hangen.”

“Ik woon hier nu tien jaar en hoe belangrijk Curaçao ook is voor mijzelf en mijn werk, er is toch een soort afstand ontstaan. Ik ben niet meer van daar.”

Maar je bent ook niet van hier?

“Nee, ook niet. Ik drijf ergens halverwege Curaçao en Nederland in de Atlantische Oceaan. Ik houd van allebei nu, maar ik denk dat ik Nederland makkelijker zou kunnen loslaten dan Curaçao.”

Wat doe je over vijf jaar?

“Ik ben nu al die verschillende disciplines aan het verkennen. Over vijf jaar hoop ik een echte multidisciplinaire kunstenaar te zijn.”

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat ga je ermee doen als je wint?

“Dat is makkelijk. Dat geld zou ik investeren in mijn kunst, ik heb grote dromen. Ik werk soms met een lokale crew, het lijkt me ook fijn die mensen goed te kunnen betalen.”

Je doet als fotograaf en filmer ook commercieel werk. Moet je daarvoor een knop omzetten?

“Ik heb voor magazines gewerkt, bijvoorbeeld voor Vogue. En ik ben nu bezig voor Calvin Klein. Mijn werk leent zich visueel goed voor de modewereld. Ik vind het ook leuk om te doen. Maar ik moet er wel een knop voor omzetten, ja, ik zie dat soort opdrachten zeker niet als deel van mijn kunstenaarschap. Het is wel een manier om mijn kunst te faciliteren. Niet alleen financieel, maar ook technisch: ik krijg in dat modewerk de mogelijkheid bepaalde camera’s uit te proberen.”

Tot slot: waar staat je Gouden Kalf?

“Haha, gewoon thuis op de vensterbank. Mijn moeder is daar heel boos over, die zegt: ‘Zo denken de mensen buiten dat je heel veel geld hebt!’ Misschien moet ik mijn Kalf inderdaad ergens anders neerzetten.”