Foto die met kunstmatige intelligentie is gemaakt wint prijs

Pseudomnesia - the Electrician van Boris Eldagsen. Beeld via REUTERS

Eldagsens foto is een intiem portret van twee vrouwen dat er door hun kapsels, het gebruik van zwart-wit en de duidelijke beschadigingen uitziet alsof het honderd jaar geleden is gemaakt. Dat is niet het geval. Eldagsen schoot de winnende foto helemaal niet met een camera, maar maakte hem met behulp van een AI-programma (artificiële intelligentie). Naar eigen zeggen was het zijn bedoeling om de competitie te ‘testen’ en een discussie op gang te brengen over het gebruik van AI in de kunst. De World Photography Organisation stelt dat zij op de hoogte was van het feit dat Eldagsen gebruikmaakte van AI, maar zich misleid voelt over de mate waarin. De foto is verwijderd van de site met alle winnaars. De Zuid-Afrikaanse Lee-Ann Olwage werd tot winnaar uitgeroepen.

Volgens Eldagsen heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij AI heeft gebruikt, schrijft hij op zijn site. Alleen de naam van zijn werk had alarmbellen af moeten doen gaan: pseudomnesia zijn valse herinneringen aan gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Nadat hij was geïnformeerd dat hij had gewonnen, stelde hij per e-mail voor om een paneldiscussie te organiseren over het onderwerp.

Meisje met de Parel

“Ik hou van fotografie, en ik hou ervan om afbeeldingen te genereren met AI, maar ik realiseer me dat het niet hetzelfde is. Het ene is schrijven met licht, het andere is schrijven met aanwijzingen,” aldus Eldagsen. “Het is met elkaar verbonden, de beeldtaal is uit de fotografie afkomstig, maar nu gaat AI een eigen leven leiden. Als mensen willen zwijgen en daar niet over willen praten, is dat verkeerd.”

In Nederland speelde eerder dit jaar iets soortgelijks, toen het Mauritshuis een door de Duitse fotograaf Julian van Dieken met de generatieve AI-tool ‘AI Midjourney’ gemaakte foto van Johannes Vermeers Meisje met de Parel tentoonstelde tussen ‘echte’ fotovarianten van het pronkstuk.