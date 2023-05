Forsythe dansen is een uitdaging: ‘Je moet iets meer risico nemen bij hem’

William Forsythe is een van de belangrijkste dansvernieuwers van de afgelopen decennia. Het Nationale Ballet brengt dit Holland Festival drie werken, waarin Forsythe op zijn kenmerkende wijze de klassieke ballettechniek binnenstebuiten keert. Floor Eimers, die in twee van de stukken te zien is, vertelt waarom de Forsythe-techniek zo uitdagend is voor een klassiek getrainde danser.

Een springerig ritme schalt uit de luidsprekers. Op spitzen swingt Floor Eimers mee. Op elke laatste tel van de stuiterbalmuziek houdt ze even een pose vast: een heup en een knie die nonchalant opzij worden geduwd, of twee armen die hoog boven het hoofd kort bevriezen in een voguehouding. B

Bij het instuderen van Pas/Parts 2018 wordt Eimers geflankeerd door Koko Bamford en Elisabeth Tonev, die het stuk van William Forsythe zullen dansen als tweede en derde cast. Eimers danste Pas/Parts al eerder, in 2019. Regelmatig lopen de danseressen naar een monitor, om samen met repetitor Guillaume Graffin te bekijken hoe Eimers het destijds ook al weer uitvoerde.

Drie passen vooruit

Na de repetitie vertelt Eimers hoe plezierig het is om het stuk samen met Bamford en Tonev in te studeren. “Het is voor het eerst dat zij in de stijl van Forsythe dansen. Dat is wennen. Als je de passen los uitvoert, denk je, oké, dat gaat wel. Maar als de muziek erbij komt, voelt het drie keer zo snel als dat je het van nature zou willen doen.”

“Je moet steeds drie passen vooruit denken. Soms moet je een armbeweging vast inzetten, zodat je op tijd een bepaalde positie kunt innemen. Het doorgeven aan anderen dwingt mij om precies te zijn. Bij Forsythe mag je een opvolging van passen best weleens langzamer of sneller uitvoeren, maar je mag niks inslikken. Je moet de volledige beweging laten zien.”

William Forsythe: radicale dansvernieuwer De Amerikaanse danser en choreograaf William Forsythe (1949) maakte in de jaren tachtig furore als een radicale vernieuwer van de danstaal. Als artistiek leider van het Stuttgarter Ballett creëerde Forsythe werken waarin hij de basiselementen van het klassieke ballet uit elkaar haalde om ze op een geheel nieuwe manier te herschikken. Zijn vroege werk valt te zien als een voortzetting van de moderniseringslijn die werd ingezet door zijn grote voorbeeld George Balanchine. Vanaf de jaren negentig zette Forsythe steeds vaker computers in om alle onderdelen van de theatrale ruimte – van muziek en decor tot de publieksruimte – te onderwerpen aan zijn ordeningsexperimenten, wat tot steeds meer abstractie leidde. Sinds het begin van deze eeuw keert Forsythe regelmatig terug naar zijn wortels: de reconstructie van de klassieke balletkunst. Drie voorbeelden uit deze fase zijn te zien in het programma Forsythe van Het Nationale Ballet.

Ook voor de tweede soliste is het weer wennen: “We hebben net Het Zwanenmeer achter de rug. Na dat hele klassieke werk is het even zoeken. Bij Forsythe zijn de armen groter en de posities extremer. Vaak zet hij je net naast je balans. Normaal als je op spitzen staat, dan sta je helemaal recht. Maar hij wil dat je dan in je heup gaat hangen, waardoor je bijna begint door te vallen. Je moet iets meer risico nemen. Zelf ben ik lang en atletisch gebouwd, waardoor die stijl van Forsythe goed bij me past. Maar het is toch een afwijkende manier van bewegen: ik heb gigantisch veel spierpijn.”

Vanwege de specifieke eisen die deze stijl aan dansers stelt, wil Forsythe dat gezelschappen een lange aanloop nemen voor het dansen van zijn werk. “Het is best wel uniek dat Het Nationale Ballet die tijd heeft gemaakt. Normaal zouden we in mei ook nog ’s avonds een andere voorstelling doen. Dan kun je natuurlijk korter repeteren overdag en de concentratie is ook anders. Alles is nu een hele maand geblokt en we hebben gewoon de hele dag, van tien tot zes, vier weken lang.”

Wedstrijdspanning

Extra speciaal wordt deze lange repetitieperiode door de komst van Forsythe zelf. “William is hier al jaren niet meer geweest en nu komt hij drie weken. Voor mij is het de eerste keer dat ik met hem persoonlijk ga werken. Het is ook wel spannend, want hij is nooit 100 procent zeker van zijn keuze. Het kan zomaar zo zijn dat hij linksachter iemand ziet en zegt: ‘Kom jij maar hier, ik vind jou misschien wel beter voor dit stuk’.”

“En ja, als ik het idee heb dat mijn première op het spel kan staan, ben ik extra gemotiveerd. Ik hou wel van een beetje wedstrijdspanning. Ik hoop veel op te kunnen steken van zijn visie. Hij heeft zijn stukken zien dansen in San Francisco, Parijs, Milaan, overal. Ik moet er mijn eigen ding van maken, maar wel zijn taal vertolken. Ik denk dat hij precisie wil zien, maar ook plezier in het dansen.”

Het programma Forsythe bestaat uit drie delen:

In Blake Works l (2016) liet de choreograaf zich inspireren door de streng bewaakte tradities van het Ballet van de Parijse Opera. Voor hetzelfde Franse instituut maakte hij in 1999 ook al Pas/Parts, waarin zijn techniek van opknippen, vervormen en hergroeperen tot uiting komt in een wervelende reeks solo’s, duetten en groepswerk. HNB danst de herziene versie uit 2018. Dat het nog wervelender kan, bewijst The Vertiginous Thrill of Exactitude, waarin hij de precisie en snelheid van de klassieke techniek op de spits drijft. De pirouetten en combinaties die Forsythe op Schuberts Negende Symfonie zette, gaan zo snel dat de oorspronkelijke passen nauwelijks nog zichtbaar zijn. Het programma Forsythe van Het Nationale Ballet is te zien in Nationale Opera & Ballet van 10 tot en met 27 juni.