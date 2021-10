Forever Rich: na De Libi opnieuw een sterke en actuele grotestadsfilm

24 hectische uren in het leven van rapper en patser Richie leveren een zeer eigentijdse film op. Met Forever Rich weten de makers van het ‘grotestadssprookje’ De Libi opnieuw te overtuigen.

Nederlandse rappers als Lil Kleine mogen op sociale media graag pochen over hun dure ‘klokkies’, snoepreisjes naar Dubai en andere uitspattingen. Wanneer ze echter minder gunstig in het nieuws komen, zijn ze een stuk minder publiciteitsgeil en vragen hun managers of de media zich terughoudend willen opstellen. In de slipstream daarvan is de Netflix Original For­ever Rich perfect getimed.

De film werd geschreven door Shady El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat, die twee jaar terug een Gouden Kalf wonnen voor hun script voor de grotestadsfilm De Libi. Forever Rich heeft dezelfde nerveuze energie en toont een hectische 24 uur uit het leven van rapper Richie (Jonas Smulders met ‘1112 Diemen’ op zijn borst getatoeëerd en een gouden grill in zijn mond). De mateloos populaire rapper staat aan de vooravond van een gouden dubbelslag: een optreden in een uitverkochte Ziggo Dome en een contract met Sony dat hem 3 miljoen euro gaat opleveren.

Klokkie van 50k

Geen wonder dat Richie naast zijn dure designerschoenen loopt. “Elke keer als ik naar deze watch kijk besef ik hoe hard ik heb moeten vechten om hier te komen,” pocht hij tegen een cameraploeg terwijl hij zijn ‘klokkie van 50k’ laat zien.

Maar op weg naar zijn poenerige auto worden Richie en zijn mattie Tony (Daniel Kolf) in de parkeergarage overvallen door een groep gemaskerde mannen met machetes. Ze dwingen Richie niet alleen zijn klokkie af te geven, maar filmen ook hoe de rapper smeekt om hem niet te steken. “Kijk hem janken, straatsoldaatje, pussy boy, wannabe gangster!” jennen de overvallers, die het filmpje online zetten. Dat gaat meteen viraal en betekent een fikse deuk in de street credibility van Richie. Wanneer hij de diefstal bij de politie aangeeft en een selfie van een agent met Richie ook nog online komt, ziet Richie zich gedwongen niet alleen zijn klokkie maar ook zijn street credibilty terug te winnen. Even wraaklustig als wanhopig opent hij met Tony ’s nachts de jacht op de overvallers, maar door zijn onbezonnen gedrag dreigt de opgefokte Richie veel meer kwijt te raken – zijn vriendin Anna bijvoorbeeld, en zijn miljoenencontract.

Nachtelijk avontuur

Forever Rich geeft een realistisch beeld van een deel van de rapscene, waarin reputatie en aantal volgers op ‘de socials’ hoger aangeschreven staan dan originaliteit en kwaliteit. Jonas Smulders zet als Richie een overtuigende patser neer die als familieman ook een klein hartje heeft. Dat zorgt dat je met hem blijft meeleven, ook als hij zich door zijn zoveelste stommiteit steeds verder in de nesten werkt. Zijn hectische nachtelijke avontuur voert langs vele goedgekozen Amsterdamse locaties. Na De Libi hebben El-Hamus en Scholten van Aschat opnieuw een sterke en actuele grotestadsfilm afgeleverd.