Foodtruck gezocht is net zo’n guilty pleasure als Ik vertrek

Foodtruck gezocht, NPO 1.

Ik vertrek is al jaren een guilty pleasure bij de familie Lips. Hoe slechter de voorbereiding van de vertrekkers die een restaurant/b&b/nudistencamping/ midgetgolfbaan gaan beginnen in een ver buitenland, hoe leuker. Daar is sinds vorige week een nieuwe guilty pleasure bij gekomen: Foodtruck gezocht, zeg maar Ik vertrek niet maar begin een foodtruck.

In de tweede aflevering, gisteren, zagen we de Belgische zestiger Andrea die een foodtruck wilde beginnen omdat haar baan als hondenuitlater haar te zwaar was geworden. Ze ging wafels bakken, hoewel ze geen bakervaring had. En ze ging erbij zingen, hoewel ze als cabaretière was geflopt. Dat begon veelbelovend, Lips ging er dus maar eens goed voor zitten. Het werd genieten, want de tegenslagen stapelden zich al zo snel op dat het ‘kutterdekut’ veelvuldig klonk.

Toen Andrea op een winterfair eindelijk een klant had, bakte de ene na de andere wafel aan. Daarna werd ze door de organisatie op de vingers getikt wegens haar slordige presentatie. De dag erop had ze zo veel pijn van het staan dat ze bij een therapeut langs moest die haar pijnlijke voet met een hamer en een beitel te lijf ging. Mevrouw Lips keek even de andere kant op.

Daarmee was het leed nog niet geleden, want toen de splinternieuwe foodtruck (of ‘foodtrailer’, zoals Andrea het noemde) waarin ze al haar spaargeld had gestoken eindelijk klaar was, was de coronacrisis uitgebroken en waren alle festivals afgelast. Lips had intussen wel met de wafelbakster te doen. Andrea ging gelukkig niet bij de pakken neerzitten en regelde een standplaats in haar woonplaats. Daar leverde de eerste dag na een moeizaam begin uiteindelijk een rij klanten op. Die bleven zelfs staan toen Andrea ging zingen.

