Fons de Poel brengt verslag uit van de Vierdaagse ‘kruistocht in afritsbroek’

Fons de Poel. Beeld KRO-NCRV

De Vierdaagse van Nijmegen was vanwege de hitte gekortwiekt tot een driedaagse, dus Lips ging er blind vanuit dat de jaarlijkse televisietegenhanger van Fons de Poel ook tot drie afleveringen was teruggebracht. Maar nee, zoals honderden wandelaars gewoon van start gingen, zo wilde ook het vroegere Brandpuntkopstuk van geen wijken weten.

De Poel zei dat hij dolgraag had verteld over de route die dinsdag zou worden afgelegd en deed dat daarna doodleuk alsnog. Dus ging het weer over de Elstar, het appelras dat een samentrekking is van het Betuwse plaatsje Elst en local hero Arie Schaap, de bedenker van het appeltje.

Co-presentator en Vierdaagsegroentje Sosha Duysker keek intussen haar ogen uit en vroeg zich hardop af wat al deze wandelaars bezielde. “Want om nou te zeggen dat het topsport is, zo’n kruistocht in afritsbroek...”

Met zijn volharding typeerde De Poel dan weer wel de wandelaars die de tocht twee jaar hadden moeten missen vanwege corona. “Vier dagen is vier dagen,” zei er één die ijzerenheinig om vier uur ‘s nachts aan de start stond. Tegen een anonieme camjo, want Fons de Poel lag op dat moment nog op één oor.

Mooi was wel zijn interview met een Nijmegenaar die vluchtte uit Afghanistan en studeerde in Oekraïne. In 2002 liep hij de Vierdaagse om geld in te zamelen voor een meisjesschool in zijn geboorteland. Inmiddels was de Taliban terug aan de macht en Oekraïne aangevallen door Poetin. Dus steunt hij via de Vierdaagse mensenrechtenactivisten wereldwijd onder het motto: ‘De afstand is niet zo groot als je denkt’.

Co-presentator numero twee Tim Hogenbosch probeerde intussen een ei te bakken op het wegdek van de Waalbrug, maar zo heet was dat nou ook weer niet. In de gloeiende bakoven die Nijmegen was, kon Fons de Poel het toch niet laten: “Dit was Brandpunt, goedenavond.”

Reageren? hanlips@parool.nl.