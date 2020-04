Fonds voor de Kunst opent coronaloket

Annabelle Birnie, directeur Amsterdam Fonds voor de Kunst. Beeld Eva Plevier

“We merken dat de culturele sector heel flexibel is en dat als dingen niet kunnen doorgaan er onmiddellijk andere dingen worden bedacht die nog wel mogelijk zijn,” zegt Amsterdams Fonds voor de Kunst-directeur Annabelle Birnie. “Actuele dingen, waar de stad enorm behoefte aan heeft. Omdat de honger en zucht naar cultuur alleen maar groter worden.”

Vanaf dinsdag is het AFK Snelloket geopend. Zowel professionele kunstenaars als amateurkunstenorganisaties die buiten de structurele subsidie van het gemeentelijke Kunsten- plan vallen, kunnen aanvragen doen voor kunstprojecten die reflecteren op de coronacrisis en projecten die veelal online publiek bereiken nu kunstinstellingen gesloten zijn.

Aanvragen worden binnen vijf werkdagen behandeld; per project is tussen de 1500 en 5000 euro beschikbaar. Birnie: “Je hoeft niet bekend te zijn bij het AFK. We mikken vooral op zzp’ers en de makers die nu thuiszitten door de coronacrisis.”

Budget 3 ton

“Door de crisis kunnen wij geen spreekuur houden voor kleine projecten, dus een aantal medewerkers heeft tijd om de aanvragen snel af te handelen. Het budget van in totaal 300.000 euro is deels afkomstig uit ons eigen projectenbudget. Een ander deel komt van de gemeente. Wethouder Touria Meliani is het met ons eens dat er grote behoefte is aan verbeelding, inspiratie en troost en dat kunst en cultuur een belangrijke rol kunnen spelen in het reflecteren op de coronacrisis. Via haar zijn we in contact gekomen met De Digitale Stad en het Evenementenfonds, die beide ook een flink bedrag inleggen.”

Het Snelloket is bedoeld voor actuele projecten die reageren op of direct voortkomen uit de gevolgen van het coronavirus in brede zin, inhoudelijk of door de manier van presenteren.

Vanaf het balkon

Het kan bijvoorbeeld gaan om cultureel aanbod via een livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en sociale media, maar ook offlinekunst, die vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

“We zien projecten die al ondersteund zijn, en onmiddellijk een switch hebben gemaakt naar online. Dat zijn heel goeie voorbeelden,” aldus Birnie. “De eerste editie van het Plokta Filmfestival, bijvoorbeeld, kon niet doorgaan, maar het programma staat nu online in de vorm van Plokta TV. The Hmm in Quarantine is ook een goed voorbeeld: een livestream-experiment op Facebook. In My Backyard is een mooie podcast, waarin vluchtelingen en nieuwe Amsterdammers vertellen hoe ze hun leven vormgeven. De inzet van digitale toepassingen is nu meer urgent dan ooit tevoren, juist voor zelfstandige makers en culturele organisaties die vanwege een beperkte capaciteit minder snel aanhaken. De impact van deze initiatieven kan met een relatief klein bedrag al enorm vergroot worden.”

Meer informatie op www.afk.nl.