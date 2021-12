Fokke & Sukke staan in Het Parool. ‘Het is gênant, maar zeg maar dat ik het gevraagd heb’

‘Maak een fotootje en plaats het op je ­Facebook-, LinkedIn- of Twitter-account (of welk ander sociaal medium dan ook). Maakt niet uit wat je erbij zegt. Het is gênant, dat snap ik, maar zeg maar dat ik gevraagd heb of je dat wilde doen.’

Ik heb een zwak voor Jean-Marc van Tol. Een van de mannen achter Fokke & Sukke, maar ook de auteur van de historische roman Musch. In 2018 verscheen dit eerste deel van wat een ­trilogie moet worden over Johan de Witt (1625-1672). Van Tol is in de ban van de man die raadpensionaris van Holland was. Als gastonderzoeker is hij betrokken bij een project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, om de meer dan 60.000 brieven van De Witt digitaal te ontsluiten.

Hij baseerde Musch, over de belegering van Amsterdam in 1650, op dagboeken, getuigenissen en brieven van hoofdpersonen, onder wie ook Willem Frederik, Willem II en Jacob Cats. De Musch van de titel is Cornelis Musch, de even corrupte als machtige griffier der Staten- Generaal, die – de rode draad in het boek – aan de vooravond van zijn zelfmoord in een ­‘gedenkschrift’ alle intriges van dat roemruchte jaar onthult. ‘Ik zal ten onder gaan, wetend dat ik de kwaadwillenden met mij meesleur in de onderaardse kolken.’

Heerlijk.

(Waar blijft deel twee?)

Maar nu dus die brief, ingesloten bij een ge­signeerd exemplaar van Het afzien van 2021, het 21ste deel van het jaaroverzicht in Fokke & Sukke-cartoons door John Reid, Bastiaan ­Geleijnse en Van Tol. De editie van vorig jaar had amper publiciteit gekregen, schrijft Van Tol. Niet onbegrijpelijk, want de zoveelste, maar dan ook nog de pech van corona eroverheen en geen signeersessies.

Vandaar die oproep om Het afzien van 2021 te delen. “Je hoeft niet veel volgers te hebben, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je ons een warm hart toedraagt. (...) Als je het vervelend vindt om te doen, dan begrijp ik het en vind ik het natuurlijk geen punt. Maar ik hoop dat je het wel wilt doen. Voor ons. Voor onze kinderen. Die best duur zijn.”

Voor hen dan. En voor hun kinderen. Die best duur zijn.

En (ja Jean-Marc, het heeft gewerkt) om dat voorschotje in mijn gesigneerde exemplaar, waarin tekenaar Van Tol Fokke & Sukke laat ­juichen: ‘We staan in Het Parool!’

Waarvan akte.

