Foam pakt groots uit met Turkse fotograaf Ara Güler: de man die de metamorfose van Istanboel in de 20ste eeuw vastlegde

Tophane, Istanboel (1958). Beeld Ara Güler/Ara Güler Museum

Ara Güler (1928-2018) wilde geen kunstenaar genoemd worden. Hij vond zichzelf fotojournalist en was trots op die titel. Desondanks voelde hij zich vereerd toen in 2018 een aan hem gewijd museum werd geopend in Istanboel. Hij kon het op 90-jarige leeftijd nog net meemaken.

De herwaardering voor zijn werk was toen al voorzichtig op gang gekomen. Maar A Play of Light and Shadow in Foam kan rustig een mijlpaal worden genoemd. Met bijna tweehonderd werken – veel vintageprints en nooit eerder geprint werk – is dit het grootste en meest volledige overzicht van zijn werk ooit.

De tentoonstelling begint met Gülers vroegst gepubliceerde werk: een reportage over de vissersgemeenschap in Kumkapi, die hij in 1952 schoot voor het tijdschrift Jamanak. Mannen met gegroefde koppen trekken houten boten aan wal en boeten netten.

De foto’s zijn afgedrukt met veel contrast, een stijl die Gülers hele oeuvre kenmerkt. Soms zijn figuren als dramatische silhouetten gefotografeerd in tegenlicht. Overal hangt de rook van stoomschepen die het toenmalige Istanboel hulde in een permanente sluier.

Theestalletjes en nachtcafés

Het vissersdorpje bestaat niet meer. De krotten zijn platgewalst en opgeslokt door de oprukkende stad. De veranderingen waren al ingezet in 1923, vijf jaar voor Gülers geboorte, toen de Turkse republiek werd uitgeroepen en er een einde kwam aan het Ottomaanse Rijk.

Maar de grote transformatie kwam pas op stoom toen Güler zijn werkzame leven begon. Migratie van het platteland zorgde binnen tien jaar tijd voor een verdubbeling van het inwoneraantal. Zoals Orhan Pamuk dat later in zijn romans zou doen, legde Güler in zijn foto’s de metamorfose vast van de stad op de grens van Europa en Azië. Zijn bijnaam luidt niet voor niets ‘het oog van Istanboel’.

Gülers Istanboel is een plaats van armoede, maar het is er ook levendig, met mannetjes die bij een theestalletje zitten te ouwehoeren en nachtcafés waar volop wordt gedanst en gedronken. Arbeiders peigeren zich in de haven af voor een hongerloontje maar er zijn ook straten vol neonreclames.

Mensen staan vrijwel altijd centraal in Gülers foto’s. Toch is zijn werk veel meer dan human interest-journalistiek. Zo toont hij de puinhopen op straat na de rellen van 6 en 7 september 1955, als moslims minderheden te lijf gaan nadat een kwakkelende regering het gerucht in omloop heeft gebracht dat Griekenland het geboortehuis van Atatürk, vader van de natie, zou hebben gebombardeerd. Ook de militaire staatsgreep van 1960 brengt hij in beeld.

Objectieve getuige van de geschiedenis

Daarbij stelt de fotograaf zich opmerkelijk neutraal op. Hoewel zijn ouders afkomstig zijn uit Armenië – het toneel van de genocide die in Turkije nog steeds geldt als taboe en ook in deze tentoonstelling cryptisch wordt aangeduid als ‘de gebeurtenissen van 1915’ – laat hij zich niet betrappen op activisme of zelfs maar partijdigheid. Güler geloofde heilig in zijn rol van objectieve getuige van de geschiedenis.

Daar werd hij in gesterkt door de lange lijst buitenlandse tijdschriften die gebruik maakten van zijn diensten, van Time en Paris Match tot Stern en Life. Hij werd door Henri Cartier-Bresson (1908-2004) zelfs als eerste Turkse fotograaf gerekruteerd voor het befaamde fotoagentschap Magnum. In een tijd dat Turkije voor langere periodes was afgesloten van de buitenwereld bracht Güler beelden van zijn land naar buiten. Niet alleen van zijn geliefde Istanboel, maar ook van andere delen van Turkije.

Meest in het oog springend zijn de reportages van archeologische vindplaatsen die tegenwoordig gelden als toeristische hotspots maar toen volledig onbekend waren. Güler beweert zelfs de herontdekker te zijn geweest van de Griekse ruïnestad Aphrodisias en was een van de eersten om de berg Ararat, waar de Bijbelse ark van Noach zou liggen, te verkennen.

Güler was een van de eersten om de berg Ararat (hier in 1965), waar de Bijbelse ark van Noach zou liggen, te verkennen. Beeld Ara Güler/Ara Güler Museum

Omgekeerd bracht Güler de wereld naar Turkije. Hij reisde naar Eritrea om daar de burgeroorlog vast te leggen en fotografeerde meisjes in een Palestijns trainingskamp. Minder heftig maar minstens zo impactvol waren de foto’s die hij maakte tijdens de elf jaar dat hij het filmfestival van Cannes versloeg. Bardot, Fellini, Hitchcock – hij kreeg ze allemaal voor de camera. Het resultaat is geen celebrityfotografie maar vergelijkbaar met zijn werk als stadschroniqueur. Güler legde de beroemdheden vast als figuren die de tijd hebben vormgegeven.

Jeugdige experimenten

Dit deel van Gülers oeuvre is veel minder bekend dan zijn stadsfoto’s, maar zijn jongste werk is helemaal een verrassing. Hier klinken zijn jeugdige ambities als theatermaker in door. De experimenten met licht, collages en bijna abstracte uitsneden laten zien dat er wel degelijk een kunstenaar in hem school.

Het is knap hoe de samenstellers van A Play of Light and Shadow, fotograaf Ahmet Polat en Foam-curator Claartje van Dijk, zoveel verschillende facetten van een zo groot oeuvre tot een geheel weten te smeden. De slimme clustering is effectief maar als ze de foto’s van bescheiden formaat simpelweg naast elkaar hadden gehangen, was het misschien wat eentonig geworden.

Door sommige prints uitvergroot op de wand te plakken en kleinere foto’s deels te laten overlappen ontstaat een spannende dynamiek die past bij de inhoud van het werk. Contactvellen waarop Güler zijn keuze heeft omcirkeld laten zien hoe scherp zijn oog was. En vitrines met tijdschriften maken invoelbaar hoe Gülers werk in eerste instantie de wereld over ging.

Deze tentoonstelling verdient een internationaal tournee. En Gülers oeuvre verdient meer bekendheid. Hij staat nu nog in de schaduw van iemand als Cartier-Bresson, maar deze tentoonstelling maakt duidelijk dat dat onterecht is.

Ara Güler: A play of light and shadow. T/m 8 november in Foam, Keizersgracht 609.