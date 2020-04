Floortje ging niet de grens over, maar naar Durgerdam

Floortje Blijft Hier, NPO 1.

Zelfs voor Floortje Dessing zit reizen er momenteel niet in, maar de meest reislustige programmamaakster van de publieke omroep zit niet bij de pakken neer. Gisteren begon haar nieuwe programma, Floortje Blijft Hier. Daarin gaat ze ‘op zoek naar mensen die kunnen inspireren en ons iets kunnen leren over zelfredzaamheid. Want misschien kunnen we wel meer dan we denken’.

Lips zag Dessing door een verlaten Amsterdam fietsen en kon de gedachte dat we toch vooral binnen moeten blijven niet onderdrukken. Op een vrijwel uitgestorven Dam sprak ze – uiteraard op gepaste afstand – met hoogleraar publieksfilosofie Marli Huijer. Die gaf Dessing en de kijkers als tip dat we nu in plaats van reizen ‘mooie verhalen over thuis zijn aan elkaar kunnen vertellen’. Dat idee zag Lips niet zitten en mevrouw Lips evenmin.

Dessing ging vervolgens per boot van Durgerdam naar Vuurtoreneiland, waar Brian en Ester sinds 2014 met hun kinderen wonen en een populair restaurant runnen.

Dat was nu uiteraard ook gesloten, maar dat gaf Brian tijd voor ‘een stukje bezinning’ over minder welvaart en meer welzijn. Bij het zien van de prachtige droneshots nam Lips zich voor deze zomer eindelijk eens naar Vuurtoreneiland te gaan, zodra de quarantaine is opgeheven.

Dessing bracht vervolgens een bezoekje aan haar ouders, die veilig achter glas bleven en hun dochter telefonisch te woord stonden. Een vreemde gewaarwording, ook al zat ze doorgaans meestal aan het andere eind van de wereld.

De uitwisseling van handkusjes en gelukwensen was op een simpele manier ontroerend en Lips vond het toch weer knap dat Dessing met haar team zonder de grens over te gaan in korte tijd een fraai reisprogramma in elkaar had gedraaid.

Reageren? hanlips@parool.nl