Floortje Dessing: ‘Als mensen het niet wenselijk vinden dat tv-makers reizen, stop ik meteen, zeker’

Presentatrice Floortje Dessing (52) laat zich door niemand de wet voorschrijven. Toch kijkt ze nu wel anders naar alle vliegreizen die ze maakte voor haar tv-programma's, schrijft ze in haar boek Heimwee moet je koesteren.

Je zou het niet zeggen, gezien haar niet-aflatende energie om de wereld rond te crossen, maar Floortje Dessing is moe. Hondsmoe. Languit ligt ze op de bank met uitzicht op de helderblauwe lucht en de groene heuvels van McGregor in de Westkaap van Zuid-Afrika. “Ik heb zo hard gehold de afgelopen maanden,” zegt ze met een zucht via de telefoon, “dat ik vooral slaap.”

Haar nieuwste boek, Heimwee moet je koesteren, is net naar de drukker, de laatste afleveringen van de tv-serie met dierenverhalen Floortje gaat mee liggen op de montagetafel. Ze heeft een bedrijf in duurzame kleding, een productiemaatschappij, een camping in Drenthe, ze heeft ouders die zorg nodig hebben…

“Het was gewoon te veel. Véél. Te. Druk. Haasten, rennen.” Zo veel zelfs dat ze kort voor vertrek van de trap viel – pats, met haar hoofd tegen een ijzeren spijl. Overal bloed, naar het ziekenhuis, hechtingen. “Mijn eigen stomme schuld, ik liep te appen. Het was een ongenadige klap, vlak bij mijn slaap. Ik heb geluk gehad hoor, er zat een engeltje op mijn schouder.”

Je kunt ook af en toe nee zeggen.

Lacht. “Ha, ja, het is de aard van het beestje hè. Ik zou willen dat ik rustiger was, maar dat lukt niet. Ik ben nog steeds een kind in een snoepwinkel met de portemonnee van zijn moeder. Van: ‘O, leuk, gaan we doen, en dat ook, en dat ook!’”

52 jaar is het kind in de snoepwinkel inmiddels, soms moet ze zichzelf in haar arm knijpen om te geloven dat het waar is. Lange tijd, zegt ze, heeft ze gedacht dat het wel zou komen, een ‘normaal’ leven zoals dat van haar vriendinnen: appartementje-boompje-beestje, zonder die permanente reislust en onrust. Maar het kwam niet.

In Heimwee moet je koesteren schrijft ze hoe ze droomde dat ze op het schoolplein omgekeerd aan een rekstok hing. De bel ging, alle kinderen vertrokken naar de klas, maar zij bleef buiten schommelen aan het duikelrek. Dat gevoel heeft ze altijd gehad, zegt ze, en nu nog.

Nu ze in de tweede helft van haar leven is beland, was het tijd voor dit boek. Een terugblik op hoe het allemaal zo gekomen is, hoe ze is geworden wie ze nu is, wat ze heeft opgestoken in 25 jaar reizen voor tv, van Afghanistan tot Zambia. “Als ik terugkijk, zie ik vooral hoe ongelooflijk fantastisch het is dat een heel groot deel van mijn kinderdromen is uitgekomen. Maar natuurlijk heb ik ook mijn onzekerheden, tekortkomingen, kwetsbaarheden. En een thema is dat ik altijd een buitenbeentje ben geweest.”

Je herinnert je een scène uit 1995 dat Leco van Zadelhoff binnenkomt bij RTL voor visagie en zegt: “Jeetje, waar moet ik bij jou aan beginnen?”

“Natuurlijk raakte dat me. Ik zat in een omgeving waarin alles draaide om uiterlijkheden. Om mooi zijn. Het was lekkere wijven en keihard de lekkerste. En ik was dat niet. Ik paste niet in het rijtje Leontine Ruiters, Caroline Tensen. Zo’n opmerking, ik wil het niet groter maken dan het is, maar dat voel je wel.”

Heb je in al die jaren bij de tele­visie te maken gehad met ‘foute’ mannen of machtsmisbruik?

“Ja. Ook van foute vrouwen trouwens. Ik heb het gezien hoor, en er ook over gehoord van vrienden bij de tv: onbeschofte presentatoren, leidinggevenden die vloeken en tieren tegen ondergeschikten. Ik kan ik me die Voice-affaires helemaal voorstellen – afgaande op wat kandidates beschrijven, er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Je bent zo beïnvloedbaar, je hebt zo’n honger naar de wereld, naar volwassen zijn. Als iemand dat voor eigen gewin gaat gebruiken, ben je kansloos. Ik kan me voorstellen dat meiden ver over hun grenzen zijn gegaan in hun honger naar ‘wow, te gek, ik tel mee, ik word gezien.’ Het is goed dat mensen nu ter verantwoording worden geroepen.”

Andere tijden zijn het zeker, zegt ze. Zelf moest Dessing na eerlijk zelfonderzoek erkennen dat de personages die Floortje naar het einde van de wereld bevolken, vrijwel allemaal ‘zo wit zijn als een tafellaken’. ‘Het is wel een erg homogene groep,’ schrijft ze in haar boek. ‘Dat is te verklaren vanuit de aard van het programma, westerlingen die in een totaal andere omgeving back to basics willen leven, maar het had simpelweg beter gekund. We hadden harder kunnen zoeken. En daarmee ben ik dus ook niet inclusief, punt. Verbeter de wereld, maar begin vooral bij jezelf, Floortje Dessing.’

Ook het reizen is onderhevig aan voort­schrijdend inzicht, zegt ze. “Toen ik begon, wapperde ik maar wat de wereld rond, het was één groot avonturenboek. Vliegschaamte bestond nog niet. We keken niet naar onze carbon footprint, we hielden ons niet bezig met het voorbeeld dat we gaven.” Met een lachje: “En journalisten vroegen er ook nooit naar.”

“Maar nu leven we in een andere tijd. ‘De andere kant’ van reizen is voor mij nu wél een issue geworden. Die transitie heb ik ook doorgemaakt. Ik voel me verantwoordelijk voor het feit dat ik jarenlang mensen heb geïnspireerd om op pad te gaan.”

“Als mensen het niet meer wenselijk vinden dat programma­makers reizen voor hun werk, dan stopt het wat mij betreft meteen. Ik voorop, zeker. Ik vind het goed dat deze discussies er zijn, maar ik hoop ook dat ze verder gaan dan alleen vliegen. Dat het óók gaat over vlees eten. Dat het gaat over hoe we consumeren, welke kleren we aan­trekken.”

“Ik probeer mijn voetafdruk zo klein mogelijk te maken, we reizen met z’n tweeën, met de cameraman, en compenseren de uitstoot. Dat neemt niet weg dat vliegen slecht is. Maar zolang ik een mooi verhaal kan vertellen, vind ik het het waard.”