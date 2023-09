Flip Noorman presenteert album met Nederlandse vertalingen Tom Waits

Op 10 september is Flip Noorman zingt Tom Waits te zien in De Kleine Komedie. Na de voorstelling presenteert Noorman bovendien zijn cd met Nederlandse vertalingen van zijn favoriete liedjes van Amerikaanse singer-songwriter. Dat album kwam er niet zonder slag of stoot.

Eerder trokken de kleinkunstenaar en zijn band De Noormannen al met liedjes van Leonard Cohen langs de theaters. Tijdens de coronacrisis besloot hij zich ook te wagen aan zijn andere grote held: Tom Waits, die net als Noorman zelf een rauw en onmiddellijk herkenbaar stemgeluid heeft.

Hoe bent u met de muziek van Waits in aanraking gekomen?

“Als tiener was ik groot fan van punkmuziek. Op het verzamelalbum Punk-O-Rama 4 stond opeens een nummer van Waits, Big in Japan, waarmee ik onze voorstelling nu ook begin. Het paste er wel tussen, maar week toch af van de rest. Iets minder hard, maar rauwer, duisterder en tegelijk met meer humor dan ik gewend was.”

Wat sprak u zo in hem aan?

“Zijn stem natuurlijk, maar voor mij voelde zijn werk ook serieuzer dan de meeste punk. Ik vond hem een vollediger kunstenaar, zou ik nu zeggen. Helaas treedt hij sinds 2008 niet meer op en heb ik hem nooit live gezien. Op opnames van zijn laatste concerten hoor je wel dat zijn stem minder flexibel wordt, maar ik hoop absoluut dat hij nog eens gaat touren. Diamanten hoeven van mij niet geslepen te zijn.”

Waarom heeft u Waits niet gewoon in het Engels gezongen?

“Ik wilde hem in de voorstelling echt neerzetten als verhalenverteller. Het blijft soms onderbelicht hoe goed zijn teksten zijn. Dat is deels zijn eigen schuld, want hij brulde tijdens optredens vooral, waardoor ze niet altijd goed te verstaan waren. Door anders te zingen én de liedjes in het Nederlands te vertalen wilde ik een barrière weghalen en de focus op zijn woorden leggen. Als je ze zijn werk in het Engels hoort, blijf je toch makkelijker in de muziek hangen.”

U heeft de teksten dus ook zo letterlijk mogelijk vertaald?

“Mijn code was: direct vertalen, tenzij er een goede reden is om daarvan af te wijken. Hij is natuurlijk Amerikaan, dus de locaties zijn vaak groot en wijds. Dat voelde soms moeilijk en die heb ik dan meer naar Nederland gehaald. Maar in principe wilde ik vertalen, niet hertalen.

Kan de betekenis toch veranderen als je teksten letterlijk vertaalt?

“Bij Waits zeker ja. De betekenis zit bij hem soms in de klank en niet zozeer in de tekst. De eerste woorden van Underground zijn ‘Rattle big black bones’. Je voelt aan alles dat hij die boem-boem-boemklank lekker vond. Ik had er gewoon ‘Schud een groot zwart bot’ van kunnen maken, maar dat klopte gevoelsmatig niet. Dus heb ik het vertaald als ‘Stamp een breed bruin bot’. Je wil die groove hebben, dat is in dit geval belangrijker.”

Geeft vertalen een andere voldoening dan zelf iets maken?

“Het is makkelijker omdat het bronmateriaal al een certificaat van welbevinden heeft. Je hoeft je niet af te vragen of het goed is. Waits kan af en toe sentimenteel zijn, maar daar heb ik tijdens het vertalen geen moeite mee. Het is immers zíjn tekst. Als ik zelf een lied schrijf dat ik sentimenteel vind, moet ik iets overwinnen voor ik het ga zingen. Dan vraag ik me af of die tekst wel geloofwaardig is.”

Toch ontbreekt I Hope That I Don’t Fall in Love with You op de cd. Vond u dat té sentimenteel?

“Haha, dat vind ik een verschrikkelijk liedje. Sowieso zing ik geen enkel nummer van zijn eerste cd Closing Time. Daar zijn mensen soms teleurgesteld over. Waits vindt dat zelf ook geen fijn album meer. Je kunt de rechten van I Hope That I Don’t Fall in Love with You niet eens krijgen. Ik denk dat hij bang is dat er anders tig covers komen en dat dat nummer een soort Hallelujah van Leonard Cohen wordt. Dan herinneren mensen hem straks om een lied dat niet meer zijn smaak is.”

Het verkrijgen van de rechten was sowieso lastig toch?

“Nogal. In januari 2022 hebben we een eerste mailtje naar zijn management gestuurd. Daar kwam pas na maanden reactie op. Ik mocht geen hoedje opzetten en ook zijn stem niet letterlijk nadoen. Ik denk dat ze een commerciële tribute voor zich zagen. Er stond niets in over mijn vertalingen. In augustus hebben we zijn Belgische uitgever Hans Kusters zover gekregen dat hij met Los Angeles ging bellen. Toen bleek dat Waits alle teksten wilde lezen en ik ze dus weer woord voor woord naar het Engels moest terugvertalen. Lang verhaal kort: uiteindelijk heb ik Waits een persoonlijke mail gestuurd waarin ik schreef dat ik gewoon een grote fan was die een kleine voorstelling wilde maken. Ik vertel op het toneel dat hij me twee weken later belde en zei: ‘Is this the Northman?’”

Toen had u de rechten om de liedjes live te mogen zingen, maar niet om ze op te nemen.

“Kusters zei dat we misschien ooit een plaat konden uitbrengen, maar het was zeer onzeker. Toch hebben we stiekem een liveopname gemaakt en een grove mix naar hem toegestuurd. Die vond Kusters heel tof en ik weet niet precies wat hij heeft gedaan, maar zes weken later hadden we toestemming voor een cd. Het hele proces heeft de mystificatie van Waits voor mij alleen maar groter gemaakt. Ik weet nog steeds niet of hij mijn versies zelf heeft geluisterd.”