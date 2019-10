Flauwekul en kromme tenen in de ‘talkshow’ van Van de Pavert

Avondlicht, NPO 1. Beeld BNN-VARA

Sander van de Pavert, de man achter Lucky TV, heeft zijn ultieme droom waargemaakt: na lang soebatten heeft hij eindelijk zijn eigen interviewprogramma. Voor zijn Lucky’s kijkt Van de Pavert uren naar talkshows om ze daarna met zijn maffe stemmetjes en knip- en plakwerk tot zijn hysterische filmpjes te monteren. Voor één keer wilde hij aan de slag met al het grove materiaal dat een interview oplevert.

Het resultaat daarvan is Avondlicht, met als eerste gast Andries Knevel. (Lips had eerlijk gezegd niet verwacht dat Knevel genoeg zelfspot zou kunnen opbrengen hiervoor, dus chapeau voor het regelen van deze droomgast.) Van de Pavert sprak Knevel een uurtje in een afgezaagd praatprogrammadecor à la Zomergasten met veel te paars licht en de verplichte karaf water voor zich op tafel. In de montage ging hij vervolgens zijn goddelijke gang.

Van de Pavert begint zijn show met precies die rare televisie-intonatie die veel presentatoren hanteren (“Ik ga vanavond… met hem praten. Over televísie. Over televisie máken. Over het léven. De dóód.”) om ons daarna een gesprek voor te schotelen waar geen touw aan vast te knopen valt.

De mannen vallen elkaar krukkig in de rede, dan praten ze weer soepeltjes over Knevels geheven wijsvingertje, om vervolgens uitermate stroef te bespreken of de Heer al dan niet tv kijkt. En dan is er ook nog het nieuwe album Organ Donar, vol space- en dierengeluiden, dat Knevel op een lullig keyboardje ten gehore brengt.

Het is van die humor die je niet moet willen uitleggen, en dat zal Lips dan ook lekker niet doen. Maar wie van flauwekul en kromme tenen van ongemakkelijkheid houdt, zal onbedaarlijk moeten grinniken om deze Lucky deluxe.

