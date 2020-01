Five Days Inside maakt indruk, ook zonder Beau van Erven Dorens

Five Days Inside is terug, maar zonder Beau van Erven Dorens, die er een Gouden Televizier-Ring mee won. In plaats van Van Erven Dorens gaan dit keer Natasja Froger, Caroline Tensen en Angela Groothuizen ergens intern.

Froger logeerde vijf dagen in De Kloosterhoeve, een centrum voor mensen met de ziekte van Huntington. Lips wist net als Froger nog niet hoe verwoestend die ziekte is, maar de verpleging maakte dat snel duidelijk: het is als het hebben van alzheimer, ALS en parkinson, tegelijk.

Huntington is een progressieve, erfelijke ziekte die niet te genezen is. Het tast spraak, motoriek en verstand steeds meer aan. De mensen die in De Kloosterhoeve terechtkomen, weten dat ze nooit meer naar huis gaan.

Dat wordt het pijnlijkst duidelijk bij de al oudere zussen Tonnie en Riet. Tonnies spraak en motoriek zijn al behoorlijk aangetast, maar ze kan zich nog verstaanbaar maken. Haar oudere zus Riet kan helemaal niet meer praten, of lopen, en ligt spastisch met haar tong uit haar mond in een stoel.

Weten dat dat je toekomst is, ga er maar aanstaan. Begrijpelijk dat Froger na gesprekken met bewoners vaak een traantje moest wegpinken.

Tonnie wil niet zo eindigen als haar zus en heeft dat met een dokter besproken. “Ik heb het zwart op wit hier in de kast, dat maakt me zo gelukkig.”

Als haar zoon langskomt en vertelt dat uit onderzoek blijkt dat hij geen drager is van deze erfelijke ziekte, is ze nog gelukkiger. Zo’n lijdensweg wil je je kinderen besparen. Iedereen eigenlijk.

Beau van Erven Dorens had vast andere gesprekken gehad en anders gereageerd dan Natasja Froger. Lips vraagt zich af of het uitmaakt. Huntington wint het qua impact van welke presentator dan ook.

