Fitte, productieve Tim Knol experimenteert met succes op nieuwe plaat Long Live Your Friends

Tim Knol (links) aan het werk met producer Sam Verbeek. Beeld Tim Knol

Lichtjaren beter, zo voelt Tim Knol (33) zich nu hij niet meer drinkt, gezonder eet en vooral veel wandelt. Sinds hij zo’n 40 kilo afviel – en terloops voorzitter van zijn eigen wandelclub werd – is Knol productiever dan ooit.

Zijn bejubelde plaat Lightyears Better is nog geen jaar oud, maar kent met Long Live Your Friends nu al een opvolger. Bevatte Lightyears Better de verbeterde versie van de polderamericana die Knol in 2010 zijn doorbraak bezorgde, op zijn nieuwe plaat durft de singer-songwriter voorzichtig te experimenteren met een nieuwe manier van opnemen.

Knol maakte dit keer gebruik van rudimentaire opnamen op zijn telefoon. Die speelde hij in wanneer hij het voelde opkomen: thuis, in kleedkamers, op concertpodia of ergens onderweg. Vaak waren het niet meer dan schetsen van liedjes: een paar akkoorden en een melodielijn.

Met producer Sam Verbeek werden de demo’s in de studio omgevormd tot volwaardige songs. Waar nog teksten nodig waren, werden die ter plekke geschreven. Zo is een plaat ontstaan die voelt als een gedachteballon op muziek.

Polarisatie

Wat er de afgelopen maanden door Knols hoofd ging? Vooral warme gedachten over vriendschap, zo blijkt. De titelsong bezingt uitvoerig de liefde voor zijn vrienden met een refrein dat zo uit een liedje van Simon & Garfunkel had kunnen komen. Prachtig.

De toon blijft optimistisch, al zijn niet al Knols gedachtepatronen zo zonnig. Denk aan de polarisatie in de samenleving bijvoorbeeld. To the Darkness begint loom kabbelend, maar stipt onderweg naar een fijne, melodieuze apotheose zorgen over discussies vol verwijt en leugens aan.

Muzikaal kiest Knol voor sober en rafelig, met een productie die soms wat te lofi klinkt, maar wel veel ruimte biedt aan zijn fraai zwevende stem. Wie aan Knol de Nederlands Neil Young dacht te hebben, moet bij een volgend album opnieuw op zoek. Long Live Your Friends omarmt de dreampop en zegt vaarwel tegen stuwende rock.

Het knapste nummer is openingssong Brand New Day, waarin Knol knipoogt naar The Beatles en Radiohead zonder daarbij zichzelf uit het oog te verliezen. Knol bezingt onder meer zijn angst om terug te vallen in zijn oude, ongezonde gewoontes. We hopen dat zijn vrienden hem daar altijd voor behoeden, want het spelplezier van deze vrolijke en fitte Knol is aanstekelijk.

POP Tim Knol

Long Live Your Friends

(Excelsior)