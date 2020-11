First Dates met vips zat er flink naast met de matching

Beeld -

Het zal je gebeuren: heb je al je moed bij elkaar geraapt en je ingeschreven als deelnemer aan First Dates, blijkt gaandeweg dat je onderdeel bent van een van de speciale vipafleveringen. Nog onwetend daarvan, betreed je stijf van de zenuwen het helverlichte restaurant. Focussen op gastheer Sergio, blijf focussen op Sergio, had je je nog zo voorgenomen.

Maar vanuit je ooghoek zie je hem al zitten aan de bar. Hè? Is dat niet, kom, hoe heet ie ook weer? Die VVD’er? Die altijd zo schaterlacht. Frank? Fred? Nee, maar wel zoiets. Met een f, dat weet ik zeker. Fríts, ja, dat is het! Hoefnagels of zo. Was die niet burgemeester in Den Haag geweest? Bevriend met Mark Rutte, toch?

Het had de Vlaming Stefan kunnen overkomen. Maar het ging net niet helemaal zo, in de eerste special van First Dates die gisteren werd uitgezonden: de paardenarts herkende Frits namelijk helemaal niet. Stefan zag een geinige man met piekhaartjes zitten. Iemand met wie je vast kon lachen, dat wel.

Huffnagel had het nog gezegd: hij was op zoek naar iemand met wie je lol kan hebben. “Niet zo’n zure, linkse man.” Met Stefan had Huffnagel het best getroffen. Sterker: de Vlaming leek Lips net een maatje te knap. Dat bleek ook aan het einde. Nog eens een borrel drinken, dat wilde Stefan wel. “Maar Frits is geen relatiemateriaal.”

Ook geen relatiemateriaal was mensenmens Sjoerd. Niet voor cabaretière Jetty Mathurin in ieder geval. Alles­behalve zelfs. First Dates matcht kandidaten doorgaans zorgvuldig, maar met Sjoerd zaten ze totaal mis: de Zaandammer bleef maar doorratelen over ‘vrouwtjes’ en bleek al dat gedoe over Zwarte Piet maar onzin te vinden.

Lips had bewondering voor de aardige manier waarop Mathurin hem duidelijk maakte dat één keertje uit eten voor haar wel voldoende was.

