Fire of Love: deze Franse echtgenoten hielden van elkaar, maar vooral ook van actieve vulkanen

Katia en Maurice Krafft in de documentaire ‘Fire of Love’.

Het is niet genoeg om te lezen over het bestaan van Katia en Maurice Krafft, een Frans echtpaar dat het grootste deel van hun leven luttele centimeters verwijderd van vulkaanuitbarstingen doorbracht en daar ook stierf. Het lezen over hun avonturen geeft dan wel het gevaar weer van hun passie voor vulkanen, maar alleen door Katia en Maurice op het grote scherm te zien, kun je de gevaarlijke liefde die deze twee hadden voor vulkanen echt begrijpen.

Het kweken van begrip, dat is de kracht van cinema. En archiefdocumentaire Fire of Love maakt op een magnifieke manier gebruik van deze kracht. De film toont misschien wel de meest angstaanjagend mooie beelden die ooit op camera zijn vastgelegd: felgekleurde lava die in slierten op de grond spettert, dikke grijze aswolken die geruisloos opbloeien, witte dierenbotten die zich aftekenen tegen zwarte vulkanische as.

In een grotendeels chronologische vertelling doet de Amerikaanse regisseur Sara Dosa een dappere poging om het koppel Krafft te begrijpen. Dosa weeft de opnamen die de twee tijdens hun werk maakten aan elkaar door te reflecteren op hun werkwijze, motivatie en persoonlijkheid.

De voice-over is in handen van filmmaker en acteur Miranda July, wier bijna hypnotische stem het alledaagse in een verhaal over ongelooflijk gevaar naar voren haalt. Want Fire of Love is in veel opzichten een film over tegenstellingen. Het is een verhaal dat zich afspeelt op het grensgebied tussen schoonheid en vernietiging, kunst en wetenschap, leven en dood.

De levensoverpeinzingen van Dosa hebben tegelijkertijd een eigenzinnige humor, die naar voren komt in frivoliteiten in de montage, waaronder pijlen die Dosa op de beelden tekent om Katia en Maurice aan te wijzen. Het is deze speelsheid die de ode aan het levenswerk van de Kraffts een toepasselijk feestelijk tintje geeft. Want Katia en Maurice stierven tijdens hun werk, maar dat was een prijs die ze graag betaalden in ruil voor een leven lang dansen op een vulkaan.