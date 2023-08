Filmmaker Digna Sinke gelauwerd met Gouden Kalf voor de Filmcultuur

‘Ik zie de prijs vooral als een aanmoediging om nog even door te gaan met alles wat ik doe,’ aldus Digna Sinke, hier in haar studio in Amsterdam-West. Beeld Eva Plevier

Digna Sinke (Zonnemaire, 1949) studeerde in 1972 af aan de Filmacademie. Haar afstudeerfilm Groeten uit Zonnemaire werd geproduceerd door René Scholten, met wie ze sinds 1969 tot zijn dood in 2001 samen was. Eind vorig jaar stond Het Ketelhuis stil bij Sinkes 50 jaar in het vak; op de slotavond van het Nederlands Film Festival krijgt ze het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.

“Eigen én wijs zijn de twee kernwoorden die de ontvanger typeren. Eigen in de onderwerpen die ze als filmmaker aanpakt. En wijs in het begeleiden van nieuw en jong talent en wat er met een film verteld moet worden. Een filmmaker die zuinig is met woorden maar gul met beelden,” staat er onder meer in het aanbevelingsrapport.

Sinke is ‘erg blij’ met haar onderscheiding. “Ik zie het vooral als een aanmoediging om nog even door te gaan met alles wat ik doe.” Eind vorig jaar vertelde Sinke in deze krant dat ze alleen nog maar films produceert die ze zelf wil zien.

Recent werk

Een van die projecten is Hemelsleutel, een hybride speelfilm die ze zelf wil regisseren. “Een ingewikkeld project. Het begon als een documentaire waarin ik de veranderingen in het Amsterdamse havengebied wilde volgen, zoals ik ook heb gedaan met Tiengemeten. Ik vond dat altijd al een interessant gebied, voor Stadrand was ik er lang geleden ook al geweest. Ik hou van die vage gebieden. Maar mijn plan voor een Teledoc werd direct afgewezen: te essayistisch, te filmisch, niet actueel genoeg...”

Vervolgens vormde Sinke haar plan om naar een speelfilm, een hybride fictiefilm. “Ik heb nog nooit zo’n positief advies gehad van het Filmfonds; ze vonden het gewaagd en gedurfd en ik kreeg geld om het scenario te schrijven. Maar toen het scenario klaar was, begreep de volgende consulent niet waar het over ging: er waren kannibaliserende verhaallijnen en er was geen focus. Ik moet nu allemaal dingen veranderen die ik niet wil veranderen. Maar dat ga ik niet doen. Dan moet ik maar een andere manier vinden om hem te maken.”

Uitzonderlijke verdiensten

Sinke regisseert zowel films als documentaires, waaronder Belle van Zuylen (1994), Weemoed & wildernis (2010) en Bewaren – of hoe te leven (2018). Met SNG film (voortgekomen uit Studio Nieuwe Gronden) (co)produceerde ze onder meer Kala azar (Janis Rafa, 2020) en Fuga van Bénédicte Liénard & Mary Jiménez.

In aanloop naar het festival wordt de ‘Gouden Tegel’ van Digna Sinke onthuld op de NFF Filmboulevard in de Vinkenburgstraat in Utrecht.

Het is de 38ste keer dat het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt uitgereikt. De prijs is bedoeld voor personen of instanties die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur. Eerdere winnaars zijn onder anderen Will Koopman (2022), Mijke de Jong (2021), Monique van de Ven (2018), Alex en Marc van Warmerdam (2016), Rutger Hauer (2008), Robby Müller (2007), Paul Verhoeven (1992), Joris Ivens (1985) en Bert Haanstra (1983).