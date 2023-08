Filmfestival Venetië herdenkt William Friedkin, de regisseur van The Exorcist

'The Caine Mutiny Court-Martial' van William Friedkin, een rechtbankdrama rond een marineofficier die wordt aangeklaagd voor muiterij.

Het filmfestival van Venetië maakte zich op voor een bescheiden comeback. In plaats daarvan komt er een herdenking.

De gelauwerde Amerikaanse filmmaker William Friedkin zou, twaalf jaar na zijn vorige speelfilm Killer Joe, zijn rentree op het wereldtoneel maken met The Caine Mutiny Court-Martial, zijn twintigste speelfilm. En hij zou in het zonnetje worden gezet bij de première van een gerestaureerde versie van The Exorcist, nog altijd zijn bekendste en meest succesvolle film, die dit jaar vijftig jaar oud is en volgende maand wereldwijd opnieuw in de bioscopen komt én een vervolg krijgt.

Het mocht niet zo zijn: Friedkin overleed op 7 augustus op 87-jarige leeftijd. Toegegeven: het zal de interesse in de nu postume nieuwe film, een rechtbankdrama rond een marineofficier die wordt aangeklaagd voor muiterij, er zeker niet kleiner op maken. Maar de organisatoren van het filmfestival van Venetië, waar Friedkin in 2013 al een ere-Gouden Leeuw kreeg voor zijn hele oeuvre, hoopten uiteraard op zijn aanwezigheid.

Vakbondstakingen

Het is lang niet de enige afwezige waar het team van festivaldirecteur Alberto Barbera het mee te stellen heeft. De al enkele maanden aanhoudende stakingen van de Amerikaanse vakbonden voor scenaristen en acteurs hebben namelijk ook in Europa gevolgen: acteurs komen niet opdraven voor promotie – ook niet op filmfestivals. De viering van de tachtigste editie van Venetië, dat zich daarmee het oudste filmfestival ter wereld mag noemen, zal dus wat minder bekende koppen op de rode loper hebben.

Voor het festival van Venetië zijn Amerikaanse sterren juist altijd een van de pijlers onder het programma geweest. En die liefde is wederzijds: Venetië groeide uit tot een belangrijke springplank voor prestigieuze, naar Oscars en Golden Globes hengelende Hollywoodfilms.

Dat zal dit jaar anders zijn, al heeft het competitieprogramma alsnog een aantal Amerikaanse trekkers, waarbij vooral twee biopics opvallen: Michael Manns Ferrari en Priscilla van Sofia Coppola. Ook uit de rest van de wereld wist Venetië enkele toppers te strikken, zoals de nieuwe film van Japanner Ryusuke Hamaguchi, die vier Oscars won met zijn vorige film Drive My Car.

Uitgestelde films

Het festival moest wel op zoek naar een nieuwe openingsfilm, nadat Luca Guadagnino’s Challengers, een pikant tennisdrama met rising star Zendaya in een van de hoofdrollen, door de studio werd teruggetrokken omdat de release van de film werd uitgesteld naar maart 2024. Het Italiaanse oorlogsdrama Comandante van Edoardo De Angelis neemt de plek van openingsfilm over. Verder zou het vervolg op de blockbuster Dune hoogstwaarschijnlijk in Venetië te zien zijn geweest – het eerste deel ging er in 2021 met veel succes in première –, maar ook die film werd uitgesteld.

De biopic Maestro, over componist Leonard Bernstein, wordt wel nog vertoond, maar daarbij zal regisseur, coscenarist en hoofdrolspeler Bradley Cooper niet aanwezig zijn. Hij verklaarde zich enkele weken geleden al solidair met zijn stakende collega’s.

Maestro is een van de vijf films van streamingdienst Netflix in het programma van Venetië. Hieronder valt ook nieuw werk van David Fincher (seriemoordenaarsfilm The Killer), de Chileense filmmaker Pablo Larraín (die dictator Pinochet opvoert als vampier in El Conde) en de korte, geanimeerde Roald Dahl-verfilming The Wonderful World of Henry Sugar van Wes Anderson. Laatstgenoemde regisseur, die eerder dit jaar al de speelfilm Asteroid City afleverde, ontvangt op het festival de Glory to the Filmmaker Award, die sinds 2006 jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon (meestal filmmaker) die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de hedendaagse cinema.

Nederlandse makers

Voor het eerst sinds Martin Koolhovens Brimstone er in 2016 in competitie draaide, is ook weer een speelfilm van een Nederlandse maker in Venetië te zien. Stefanie Kolks speelfilmdebuut Melk is geselecteerd voor het zijprogramma Giornate degli Autori, een festivalonderdeel dat onafhankelijk wordt geprogrammeerd door de Italiaanse vakverenigingen van regisseurs en scenaristen. De film draait om een vrouw (Frieda Barnhard) die na een miskraam haar borstmelk wil doneren.

Ook de korte Nederlandse animatie Wander to Wonder van Nina Gantz is te zien, in Orizzonti, de ‘tweede competitie’ van het festival. Maar het grootste Nederlandse succes is te vinden in de sectie Venice Immersive, de festivaltak voor digitale mediakunst van allerlei aard, maar toch vooral voor virtual reality. Voor die 28 titels tellende competitie zijn vijf projecten geselecteerd die volledig of deels uit Nederland komen – een record. Met onder meer Songs for a Passerby van Celine Daemen, die vorig jaar met haar VR-opera Eurydice, een afdaling in oneindigheid een van de indrukwekkendste ervaringen van het festival afleverde. Het nieuwe werk beleeft kort na het festival de Nederlandse premìere in het Muziekgebouw.

