Filmfestival van Venetië: die zwijgende wandelgroep blijkt een Nederlandse realiteit

Op het 80ste filmfestival van Venetië, dat nog tot zaterdag duurt, werd Stefanie Kolks speelfilmdebuut Melk enthousiast onthaald. Intussen kwam de hoofdcompetitie wat stroef op gang. Poor Things, met een subliem acterende Emma Stone, gooide wel hoge ogen.

Hoe ze op het idee kwam voor de zwijgende wandelgroep, wil iemand weten. Stefanie Kolk heeft net haar speelfilmdebuut Melk voor het eerst aan een publiek vertoond, op het filmfestival van Venetië. Nu staat ze voor de zaal voor een nagesprek.

“Een hele rare trip,” noemt Kolk de première na afloop. “Soms zat ik er even hélemaal in, met kippenvel van ontroering, en het volgende moment liep ik weer even helemaal vast op een of ander detail dat niemand anders ziet.”

Die wandelingen in stilte, een terugkerend beeld in de film, waren voor het internationale festivalpubliek blijkbaar een niet helemaal te plaatsen curiositeit. Maar ze zijn gewoon aan de Nederlandse realiteit onttrokken, legt Kolk de toeschouwer uit: er zijn veel van dit soort wandelgroepen, waar rouwende mensen in stilte samenkomen in de natuur.

Moedermelk doneren

Robin, de hoofdpersoon van Melk, rouwt om haar doodgeboren kindje. Intussen produceert haar lichaam wel moedermelk voor de baby die er niet is. Robin (Frieda Barnhard) kan het niet over haar hart verkrijgen het zomaar weg te gooien en gaat op zoek naar een manier om de melk te doneren aan andere gezinnen die er nut van kunnen hebben. Dat blijkt ingewikkelder dan ze had gehoopt.

Tijdens het nagesprek vertelt Kolk over de persoonlijke ervaringen die aan de oorsprong van de film stonden, waaronder het gevoel van verlies dat ze ervoer toen ze de borstvoeding van haar eerste kind ging afbouwen. Eenmaal buiten op het terras in de Venetiaanse zon noemt ze ook een indrukwekkend moment tijdens de research, dat richting gaf aan haar film.

“Ik sprak meerdere vrouwen die echt melk hebben gedoneerd. Veel van hen zeiden dat het idee dat die melk nog een soort doel zou hebben, hen heel veel troost geeft. Maar één vrouw draaide het om: zij zei dat ze het idee dat het geen nut zou hebben, echt geen enkel nut, voor haar ondraaglijk was. Dat raakte mij heel erg.”

Subversieve variant op Barbie

Melk draait op het festival in het zijprogramma Giornati degli Autori, een onafhankelijk geprogrammeerde sectie los van het hoofdprogramma waar de grotere namen van de filmwereld strijden om de Gouden Leeuw.

Die competitie had geen vliegende start. Waar het oudste filmfestival ter wereld de afgelopen jaren de eerste dagen meteen al zwaar geschut in stelling bracht, leverden de eerste grote namen dit jaar wat braaf of zelfs teleurstellend werk af. Pas met Yorgos Lanthimos’ Poor Things diende zich vrijdagavond de eerste kanshebber voor de hoofdprijs aan. Met haar ijzersterke hoofdrol in deze subversieve steampunkvariant op Barbie, sorteert Emma Stone alvast voor op een plekje in de Oscarrace die later dit jaar in volle glorie losbarst.

Stone was overigens niet op het festival aanwezig, vanwege de nog altijd lopende acteursstaking in Hollywood. Acteur Adam Driver was wél op komen draven om zijn hoofdrol in Michael Manns operateske biopic Ferrari onder de aandacht te brengen – hij kreeg speciale toestemming van de vakbond die de stakingen coördineert.

Ferrari is een zeer gedegen gemaakte, maar zelden verrassend portret van Enzo Ferrari, oprichter van de gelijknamige autofabriek, en een duik in wat autocoureurs ertoe drijft om hun levens te riskeren in de snelst mogelijke machines. Mann, die al enkele decennia met dit filmplan rondliep, focust op een periode van slechts een paar maanden in 1957, waarin Ferrari een opeenstapeling van crisissen te verwerken krijgt: zijn fabriek staat op het punt van faillissement, zijn huwelijk staat op knappen en Maserati verbreekt zijn snelheidsrecords.

Lachspiegel voor het heden

Een dag eerder had de Chileense filmmaker Pablo Larraín met El conde een heel ander soort ‘biografische’ film afgeleverd. Larraíns film fantaseert dat de in 2006 overleden ex-dictator Augusto Pinochet in feite een vampier is, en dus voortleeft op een afgelegen landgoed.

“Pinochet stierf zonder ooit te zijn berecht voor wat hij heeft gedaan, en bij zijn dood was hij nog altijd een miljardair, met geld dat hij stal van het Chileense volk,” legt Larraín zijn drijfveren uit. “De vergelijking met een vampier, een onsterfelijke uitzuiger, lag zo voor de hand dat het bijna geen metafoor meer te noemen is. Pinochet is nooit eerder opgevoerd als filmpersonage, wij wilden hem met de camera in de ogen kijken.”

In vergelijking met een klassiek gemaakte film als Ferrari reikt El conde naar iets grootsers, maar die ambitie weet Larraín niet helemaal waar te maken. Zowel de poster als de openingstitels van de voor Netflix geproduceerde film noemen het ‘een satire van Pablo Larraín’. “Elke andere aanpak had ruimte gelaten voor empathie, en die grens wilden we absoluut niet over gaan,” zegt de regisseur daarover. Maar de satirische scherts en de gitzwarte humor van de film botsen met de intense somberte van zwart-witbeelden en het morose tempo in de montage.

Toch heeft El conde, dat vanaf 15 september op Netflix te zien is, een hoop te bieden. Niet in de laatste plaats als lachspiegel voor het heden, met de ruk naar rechts en de hang naar ‘sterke leiders’ die ook nu weer op veel plekken te zien is. “Fascisme heeft vele gezichten,” zegt Larraín daarover. “Het begint met een glimlach, slaat al snel om in angst, en mondt onvermijdelijk uit in geweld. De extremere denkbeelden hoor je nog niet als ze campagne voeren, die komen pas als ze de macht hebben.”