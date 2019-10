Film van Penoza tien dagen voor landelijke première al in Tuschinski

Monic Hendrickx als Carmen van Walraven in Penoza. Beeld Boris Suyderhoud

In Amsterdam wordt de film, waarvan vijf tv-seizoenen zijn uitgezonden, in Pathé Tuschinski vertoond. De cast en crew zullen er ook bij aanwezig zijn en net als het publiek voor de eerste keer de finale zien. Bij alle andere bioscopen komt er een livestream van de rode loper met interviews met de hoofdrolspelers.

Wie op 18 november verhinderd is of geen kaartje weet te bemachtigen, hoeft zich geen zorgen te maken: de film draait vanaf 28 november in de bioscopen.