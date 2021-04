Film met breakdancers en balkunstenaars: het voetenwerk lijkt op elkaar

Vanwege het winterse weer zijn de opnamen van FTBLL – Can You Kick It in de Kings Dome in Zaandam. Beeld Marc Driessen

Er lag een mooi draaischema klaar. Er zou gefilmd worden voor het Centraal Station, in de voetbalkooi op de Hoogte Kadijk én op een pleintje in Osdorp. Uiteraard was er alles aan gedaan om het schema coronabestendig te maken. Waar dan weer geen rekening mee was gehouden: april doet wat hij wil.

Op een dinsdag waarop volgens de weervrouw van het Journaal ‘alle seizoenen voorbijkomen op één dag’ heeft de crew van ISH Dance Collective zijn toevlucht gezocht in de Blauwe Zaal van de Meervaart. Door de metershoge ramen is te zien hoe hagelbuien, wolkenstapels, windstoten en zonnestralen elkaar in hoog tempo afwisselen boven de Sloterplas.

Straatvoetballers

Tegen deze onstuimige achtergrond voeren straatvoetballers Edward van Gils en Achie Tarhouchi een synchroonchoreografie uit, waarbij de ballen bijna aan hun voeten lijken te kleven. De routine wordt een paar keer overgedaan, voordat regisseur Marco Gerris en cameraman Roderik Patijn helemaal tevreden zijn.

Gerris liep al enkele jaren rond met plannen voor een voorstelling waarin straatvoetballers, freestylers en b-boys samen zouden komen. “In de bewegingen van voetballers zit zoveel dans. Het voetenwerk van breakdancers en voetballers kun je soms bijna een op een naast elkaar zetten.”

Beste take

Eerder presenteerde ISH al de voorstelling Elements of Freestyle, waarin naast skaters en BMX-fietsers ook een freestyle basketballer zijn vaardigheden mocht etaleren. “Het verschil tussen theater en televisie is dat je voor een live voorstelling de skills soms een beetje moet downgraden. Om het live haalbaar te maken moet het solid zijn. Je wilt niet dat de ballen alle kanten uitvliegen. Bij televisie speel je minder op safe, uiteindelijk neem je de beste take. We gaan nu voor de maximale moeilijkheidsgraad.”

Dat daardoor ook meer opnames noodzakelijk zijn, blijkt later, als freestyle voetbalster Pola Gomez haar solo uitvoert. Terwijl de jonge Française zelf op de grond ligt, laat ze de bal kalmpjes rusten op de zool van de voet. En dan weer, alsof het makkelijk is, naar de andere zool. Ook al is haar balbeheersing nog zo indrukwekkend: bij de overgangen tussen staan, liggen en alles daartussenin schiet er toch nog weleens een bal weg. Dat blijkt niet alleen te liggen aan de opgeschroefde moeilijkheidsgraad. Het komt ook doordat de cameraploeg de theaterzaal met zwarte gordijnen heeft omgebouwd tot een zwarte doos. In plaats van op straat mag Gomez haar kunsten vertonen in de kegel van een van achteren schijnende theaterspot. Dat ziet er gelikt uit, maar de schaduw van de speelster ontneemt haar wel het zicht op de bal. Pas na de nodige aanpassingen van de belichting kan het kunststukje worden vastgelegd.

Ook de volgende draaidag is het slechtweerscenario van kracht. Voor de opnamen van een voetbalwedstrijdje is Amsterdam verruild voor een hal in Zaandam. Maar niet zomaar een hal: de Kings Dome in sportpark Poelenburg is de thuishaven van de al genoemde Edward van Gils (in het wereldje ook wel de ‘Godfather’ genoemd) en geldt als de bakermat van het Nederlandse straatvoetbal.

Dwars door het midden

Meer nog dan een dag eerder blijkt filmen te bestaan uit wachten. Een shot waarin drie spelers zich moeten opstellen achter hun aanvoerder blijkt complexer dan het lijkt. Dan dondert er ook nog een statief om, met een joekel van een lamp erop. Precies op de enkel van Gerris. Gelukkig zijn we in een sporthal en dus is een diepvries met ijsjes niet ver weg. Helaas kan zelfs een tijdig aangebrachte Calippo een zwelling van het regisseursbeen niet voorkomen.

Wanneer het andere team zich eveneens voor de camera heeft gepresenteerd kan er eindelijk gebald worden. Aanvoerder Tarhouchi lijkt er vooral op uit tegenstandster Gomez gek te maken met zijn gedribbel. Captain Van Gils laat zich daarentegen kennen als een man van de aanval, liefst dwars door het midden. Zijn team wint het potje. Minstens zo belangrijk voor de filmploeg: het staat er allemaal in een keer op.

FTBLL – Can You Kick It, NPO 3, 28/5, 22.20 uur