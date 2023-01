Film Matties laat zien hoe snel je de criminaliteit in kunt worden gezogen: ‘Steeds meer kinderen worden ingezet voor misdaad’

De Telefilm Matties van Ineke Houtman is geïnspireerd op de dood van Mohamed Bouchikhi (17) op Wittenburg in 2018 en laat zien hoe jonge kinderen betrokken raken bij criminaliteit. ‘Kleine stappen hebben soms grote consequenties.’

Op 26 januari 2018 wordt de zeventienjarige Mohamed Bouchikhi doodgeschoten in een buurthuis in de Kleine Wittenburgerstraat. Een vergissing, blijkt later: de schutters hadden het op iemand anders gemunt. Vijf jaar later wordt de Telefilm Matties uitgezonden, geïnspireerd op dit drama, gezien door de ogen van een nabestaande.

De twaalfjarige Ilias leeft een doorsnee scholierenbestaan. Hij hangt wat met vrienden op het schoolplein, is fan van rapper Boef en verliefd op een meisje uit zijn klas. Tot hij per toeval ziet hoe twee zwaarbewapende mannen het buurthuis in rennen. Hij hoort meerdere schoten en weet wie er nog als laatste in het buurthuis was gebleven: zijn allerbeste vriend.

Gedurende het rouwproces raakt Ilias betrokken in de wereld van drugshandel. Een ogenschijnlijk onschuldig klusje leidt tot een reeks opdrachten waar hij niet meer aan kan ontkomen. Eerst geniet hij van het geld, de spullen en de status; zijn vrienden zijn jaloers op zijn gloednieuwe telefoon en scooter en willen bij ‘de gang’ horen. Maar al snel worden zijn ouders ongerust en blijken sommige ‘matties’ dat toch niet te zijn.

Criminele ronselaars

“Steeds meer kinderen worden ingezet voor misdaad,” zegt regisseur Ineke Houtman (Polleke en Madelief: krassen in het tafelblad). “Het is een belangrijk en actueel onderwerp waar te weinig aandacht voor is. Jongeren die met lange messen over straat lopen, te maken krijgen met criminele ronselaars, betrokken raken bij liquidaties. Maandag nog werd een elfjarige slachtoffer van een drugsoorlog in Antwerpen.”

De criminaliteit en straatcultuur in de film maakt Houtman doorgaans niet van dichtbij mee. “Ik heb ter voorbereiding op de film meegelopen met mensen die voorlichting geven aan kinderen over veiligheid, en ben naar buurthuizen geweest om te zien hoe het daar gaat. Zij hebben ook het script doorgelopen om te zien of alles klopt en het werkelijk zo gaat.”

Met de film willen de makers van Matties laten zien hoe snel je als kind in de criminaliteit kunt worden gezogen. “Kleine stappen kunnen al grote consequenties hebben,” zegt Houtman. “Maar het is ook belangrijk voor kinderen om te weten dat het meestal bespreekbaar is en dat ze een keuze hebben om nee te zeggen. Het personage van Ilias kan daarin een voorbeeld zijn voor anderen.”

Matties wordt zondag 15 januari om 10.00 uur uitgezonden op NPO3.

