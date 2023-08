Film en boek over de duikbootkapitein die besloot de drenkelingen te redden van het schip dat hij tot zinken had gebracht

“Het lijkt ongelooflijk,” zegt Sandro Veronesi (64) lachend, “maar het is echt zo: voor de Tweede Wereldoorlog kenden de Italianen geen patat. Ze frituurden zowat alles, maar geen aardappelen, dat vonden ze wellicht te eenvoudig. Wie het hier introduceerde, is onbekend, dus we hadden de vrijheid om ermee aan de slag te gaan. Daarom lieten we de Italiaanse kok een portie Belgische frieten bakken aan boord van een militaire onderzeeër. Dat vonden we een grappig idee.”

Die ‘we’ zijn Veronesi, bekend van bekroonde romans als Kalme chaos en De kolibrie, en regisseur Edoardo De Angelis. Ze wilden samen een film maken over de spectaculaire redding van 26 Belgische drenkelingen in oktober 1940 door de bemanning van de Italiaanse onderzeeër Comandante Cappellini. Comandante opent op 30 augustus het filmfestival van Venetië.

Het Belgische vrachtschip Kabalo werd door de Italianen gespot toen ze op de Atlantische Oceaan voeren, zo’n 1500 kilometer ten noorden van de Azoren. Omdat het schip werd begeleid door de Britse marine openden de Italianen het vuur, waarna de Britten op de vlucht sloegen en de Kabalo naar de zeebodem zonk. Zowel de Duitsers als de Britten pasten toen, in weerwil van het zeerecht dat voorschrijft drenkelingen te redden, de tactiek van aanvallen, tot zinken brengen en verdwijnen toe. De Cappellini, die Duitse orders diende te volgen, had de Belgen dus aan hun lot moeten overlaten, maar dat was buiten Salvatore Todaro gerekend, die de leiding had over de duikboot. Hij nam de drenkelingen aan boord en bracht ze naar het Azoreneiland Santa Maria.

Eigen dialect

Hoe meer versies Veronesi en De Angelis van hun filmscenario schreven, hoe slechter ze zich erbij gingen voelen. Ze moesten te veel zaken weglaten die ze dolgraag wilden vertellen. En dus vatten ze het plan op om ook een boek te schrijven over Salvatore Todaro en zijn Cappellini,

“We zaten in Edoardo’s huis in Napels, waar ik schreef en hij pasta maakte en we ons daar allebei kiplekker bij voelden. Tot corona en de lockdown toesloegen en we ons genoodzaakt zagen over te stappen op Zoom. We besloten toen om de verschillende vertelstemmen van het boek, zoals die van de kok, de kanonnier en de seiner, te verdelen. We wisten waar we het over moesten hebben in de hoofdstukken die we schreven en we konden er onze eigen invulling aan geven.”

Elk hoofdstuk kreeg zijn eigen stem en iedere stem zijn eigen dialect, iets wat in de vertaling jammer genoeg verloren is gegaan. In 1940 spraken de Italianen immers geen ‘Italiaans’, maar lokale varianten ervan. In het leger was de officiële taal natuurlijk wel dat Italiaans, maar de gewone soldaten spraken Siciliaans, Napolitaans of Venetiaans, en verstonden elkaar vaak niet. “Edoardo en ik hebben het boek in die dialecten geschreven en dat leverde ons soms het verwijt op dat onze roman onbegrijpelijk was. Maar we wilden vooral zo’n authentiek mogelijk beeld geven van het leven in een Italiaanse onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Vietnamese bootvluchtelingen

Veronesi laat Todaro expliciet ingaan tegen het bevel van de Duitse admiraal Karl Dönitz: na het tot zinken brengen van een vijandelijk schip mochten er geen drenkelingen uit het water gehaald worden, men moest die laten verdrinken. “‘Wij zijn Italianen en wij redden al tweeduizend jaar drenkelingen,’ bracht Todaro daartegenin. ‘Daar gaan we niet plots mee stoppen.’ En zo denken de meeste Italianen er vandaag nog steeds over.”

Sandro Veronesi. Beeld Franco Origlia/Getty Images

In 1978 bereikte de crisis rond de Vietnamese bootvluchtelingen een hoogtepunt. Nadat het noorden het zuiden van het land veroverd had, probeerden honderdduizenden mensen betere oorden te bereiken via de zee. “Geen enkele van de omringende landen wilde die vluchtelingen. In Maleisië noch Indonesië waren ze welkom. De rechtse regering van Italië stuurde toen twee marineschepen naar Vietnam om duizend vluchtelingen op te pikken en hiernaartoe te brengen.”

Toen de schepen de haven van Venetië binnenvoeren, werden ze verwelkomd door honderden boten die hun sirene lieten loeien of claxonneerden als eerbetoon aan deze redders. “Italië was het enige land ter wereld dat schepen had gestuurd om de Vietnamezen te redden. Ze gingen in de dorpen rond Venetië wonen, hun kinderen groeiden er op en werden Italianen. Mensen redden die op zee in nood verkeren is de normaalste zaak van de wereld. Het is een regelrechte schande dat sommigen vandaag politieke munt proberen te slaan uit die drenkelingen.”

Migrantenboot

Het is bijna onmogelijk om Commandant te lezen en niet aan de migrantenboot te denken die in juni voor de Griekse kust zonk, waarbij honderden slachtoffers vielen. “Wat er op de Middellandse Zee gebeurt, is ronduit beschamend. Rond het moment dat Commandant in het Italiaans verscheen, in februari van dit jaar, werd Italië opgeschrikt door de ramp voor de kust van het Calabrische Steccato di Cutro, toen een vluchtelingenschip kapseisde en meer dan tachtig mensen omkwamen. Dat gebeurde tijdens een storm, op vijftig meter van het vasteland.”

Uit het onderzoek achteraf bleek dat er geen enkele poging was ondernomen hen te redden. “Dat is een misdaad. Het gaat zelfs zover dat Italië en andere landen rond de Middellandse Zee ngo’s die wel hulp proberen te bieden in dergelijke situaties voor het gerecht slepen. Voorlopig zonder enig resultaat, want zij kunnen niet betrapt worden op het overtreden van de wet. Sterker, zij zijn de enigen die zich aan de wet houden. Overheden doen dat niet en geven zelfs niet thuis wanneer er vragen worden gesteld.”

Sandro Veronesi en Edoardo De Angelis: Commandant, Een waargebeurd verhaal over moed en mededogen, Prometheus, € 18,99.