Fifa Uncovered laat zien: zo verrot is de wereldvoetbalbond

Fifabaas Sepp Blatter maakt in 2010 bekend dat het WK 2022 in Qatar zal zijn. Beeld FIFA/Netflix

Onlangs stuurde Fifa een brief naar de voetbalbonden met de vraag om tijdens het komende wereldkampioenschap de focus op het voetbal te leggen, niet op de politiek. Het is een begrijpelijke schijnbeweging na het uitkomen van de vierdelige documentaireserie Fifa Uncovered, waaruit blijkt hoe verrot de wereldvoetbalbond is.

Na de Olympische Spelen van Adolf Hitler in Berlijn (1936) en het wereldkampioenschap voetbal van Jorge Videla in Argentinië (1978) is een nieuwe dieptepunt bereikt. Zoveel is duidelijk. De misselijkmakende aanloop van deze uitverkiezing voor Qatar 2022 wordt in Fifa Uncoverd gedetailleerd uitgelegd. Verplichte kost voor elke voorstander en criticaster van het WK.

Minderwaardig bid

Het bid van Qatar was in alle opzichten minderwaardig aan dat van de Verenigde Staten en Japan. Er waren geen stadions, geen hotels en in de hitte wilde niemand spelen. Wat wel hielp? Fraude. In het geheim werd met flappen gestrooid. Drie Afrikaanse landen ontvingen elk 1,5 miljoen dollar, de economieën van Thailand en Brazilië kregen een geldinjectie en tijdens een lunch beloofden Qatari aan de Franse president Nicolas Sarkozy investeringen in voetbalclub Paris Saint-Germain, uitzendrechten van de Franse competitie en een flink aantal vliegtuigen.

Fifa, ooit een non-profitorganisatie, komt in de loop van jaren in handen van machtswellustelingen die zonder enige vorm van verantwoordelijkheid vooral zichzelf verrijken door toernooien te verkopen. Twee miljard mensen voetballen, enkelingen zetten ze in de schaduw door de sport te verzieken en te misbruiken. In 2015 grijpt de FBI in en houdt negen Fifa-kopstukken aan op verdenking van het ontvangen van 150 miljoen dollar aan steekpenningen.

Miljoenen aan steekpenningen

De documentaire schept orde in dit omvangrijkste sportschandaal ooit en neemt de kijker mee in deze transitie. Van Fifa-baas Joao Havelange, die in de jaren 80 de eerste betalingen aannam voor marketing- en uitzendrechten, tot de maffiaorganisatie waar miljoenen aan steekpenningen en achterkamertjespolitiek ruim twintig jaar later tot de uitverkiezing van Qatar leidden. Vrijwel alle belangrijke betrokkenen komen aan het woord.

Voormalig Fifa-voorzitter Sepp Blatter en Hassan Al-Thawadi, verantwoordelijk voor de organisatie in Qatar, proberen als roependen in de woestijn wanhopig hun straatje schoon te vegen. De vele doden onder de arbeidsmigranten wordt door laatstgenoemde ontkend. “Fundamenteel doel van het toernooi is juist het hervormen van arbeidsomstandigheden.”

Corruptie en ongelijkheid

In de kern gaat de serie over de verdeeldheid in de wereld. Corruptie krijgt alle ruimte in de gigantische kloof tussen rijk en arm, maar ook in het onbegrip tussen culturen. Bij zijn aanstelling in 1998 zei Blatter, gestopt in 2016, dat hij de voetbalwereld wilde verenigen. Het omgekeerde is gebeurd: de voetbalwereld is uiteengespat. Gelijkheid en broederschap bestaan niet wanneer het grote geld lonkt.

Met de beschuldigende vinger wordt rond het komende WK (20 november-20 december) met name naar Qatar gewezen. Laten we niet vergeten dat de Fifa het systeem faciliteerde waarin fraude en corruptie de normale gang van zaken was.

Fifa-bonzen Sepp Blatter en Guido Tognoni. Beeld Camera Press/Netflix