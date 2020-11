FHM-hoofdredacteur Chris Riemens: ‘Veel mannen houden nou eenmaal van voetbal en vrouwen’

Chris Riemens: ‘Slank is nog steeds het schoonheidsideaal, voor mannen en voor vrouwen.’ Beeld Ruud Janssen

Op de begane grond van het pand aan de Veemarkt waar de eenkoppige FHM-redactie huist, zit een nonchalante man die zijn broekspijp een stukje omhoog trekt om het getatoeëerde getal 130 te laten zien. Chris Riemens (32) liet dat getal zeven jaar geleden op zijn voet zetten toen bekend werd dat zijn blad, waar hij tien jaar geleden was begonnen als stagiair, zou stoppen met de maandelijkse printeditie. “Op de avond dat bekend werd dat de 129ste editie de laatste zou zijn, gingen we met de redactie wat drinken in de Biertuin. Na een paar biertjes en whisky’s besloten we de tatoeage te zetten.” Dan was nummer 130 toch nog ergens verschenen.

De FHM-redactie bestaat inmiddels uit Riemens. Hij is hoofdredacteur. En redacteur. En begeleider van de vier stagiairs die na vijf maanden weer uitvliegen. En eindredacteur. En samensteller van de FHM500-lijst, een lijst met de ‘500 mooiste vrouwen’. Het is het pronkstuk van FHM, de enige editie van het inmiddels online magazine die in print verschijnt, op hetzelfde moment als de bekendmaking van de eretitel.

“Dit is wel mijn droombaan,” zegt de hoofdredacteur terwijl hij thee uit een Jessie Jazz Vuijk-mok nipt – zij won vorig jaar de verkiezing. “Anderen dromen van rijden in een Porsche, ik mag hem uitproberen voor FHM. Mensen zien Sergio Ramos voetballen op tv, ik mag hem interviewen.” Al ziet Riemens zichzelf over tien jaar wel ergens anders werken. “Je moet ook niet die ouwe lul worden die er een eeuwigheid zit en zich nog bezighoudt met zo’n verkiezing.”

FHM schrijft onverminderd over vrouwen, bier en gadgets. Mannen kunnen tegenwoordig toch ook geïnteresseerd zijn in thee, gevoelens en yoga?

“Ja, dat kan zeker. Maar daar richten we ons niet op. Wij richten ons al twintig jaar op dezelfde soort man: de stereotiepe heteroseksuele man tussen de 18 en 44 jaar. En het gros van de mannen heeft nu eenmaal een bovengemiddelde interesse in voetbal en vrouwen. We groeien nog steeds, dus je kunt daaruit concluderen dat we op de goede weg zitten.”

“Voor mij betekent mannelijkheid: je eigen koers varen en je niks aantrekken van anderen. Ik denk dat mannelijkheid vooral een grote mate van zelfvertrouwen betekent en dat je daardoor ook alles kan doen wat je wilt. Of dat nou breien, schilderen of huisman-zijn is. Het verdwijnen van die hokjes vind ik alleen maar een goede ontwikkeling. Maar FHM is twintig jaar geleden geboren als een info- en entertainmentplatform voor mannen, dus vind ik het logisch dat onze content gericht is op mannen zoals we die altijd gekend hebben. Als je het niet leuk vindt, kijk je er maar niet naar.”

Is de opkomst van de #MeToo-beweging en de veranderende tijdgeest de afgelopen twintig jaar van invloed geweest op FHM?

“We nemen onszelf nu extra kritisch onder de loep, bedoel je dat? We zijn wel gegroeid. Vroeger hadden we nog weleens een artikel met de strekking: ‘Geraldine is weer vrijgezel. Joepie.’ Dat doen we niet meer. Dat kan niet meer en het is bij nader inzien weinig stijlvol.”

Er is nog een jaarlijkse verkiezing, de FHM500, waarbij vrouwen op basis van een foto op de site worden gekeurd door lezers.

“Het gaat niet alleen maar om het plaatje. Daar begint het bij, maar we hebben ook interviews met vrouwen die op de lijst staan. Die selecteer ik. Op FHM500.nl is een archief met 1500 tot 2000 vrouwen, dat vul ik continu aan als ik ergens een mooie vrouw zie of getipt krijg. En als de verkiezing nadert, gaan we ze allemaal benaderen en om toestemming vragen. Nee is nee. Maar van de 150 vrouwen die we benaderen zeggen er maximaal tien: nee, bedankt voor het compliment. Het is een mooie campagne voor FHM en we geven vrouwen een podium. Het is ook bedoeld voor Instagramachtige types, die zo zichtbaarder kunnen worden. Vroeger hadden we de Buurmeisje van het Jaarverkiezing en een met de honderd sexyste BN’ers. Dat is inmiddels samengevoegd tot één verkiezing, want iedereen kan door sociale media bekend worden. Voor ons twintigjarige bestaan hebben we een alltime favourite uitgeroepen: Yolanthe Cabau. Dat had in mei groots gelanceerd moeten worden, maar door corona ging het niet door. En het feit dat vrouwen als Yolanthe nog hartstikke positief zijn en met ons willen werken, zegt ook wel iets, toch? Ik vind dat het grootste compliment dat ik kan krijgen als hoofdredacteur.”

U maakt de eerste selectie voor op de website. Wat maakt een vrouw mooi?

“Dat is voor iedereen verschillend. Je ziet het terug in de selectie: zwarte en witte vrouwen en alle etniciteiten daartussen. En in eerste instantie is die lijst gebaseerd op uiterlijk, maar innerlijk speelt ook een rol. Gwen van Poorten is bijvoorbeeld een prachtige vrouw, maar heeft ook een positieve uitstraling en staat daarom hoog in de ranking. Aantrekkingskracht of een sprankeling is onderdeel van mooi zijn.”

Toch staan er geen volle vrouwen tussen.

“Eh, nee. Het schoonheidsideaal voor mannen en vrouwen is nog steeds slank. Niks ten nadele van een paar maatjes meer, maar het wordt over het algemeen minder aantrekkelijk gevonden. Er staan wel plussize modellen in.”

Wat is de volgende stip aan de horizon?

“Ik zie mezelf hier over vijf jaar nog wel zitten. Ik zou graag een podcast voor mannen willen maken, en een extra editie in print. Eigenlijk wil ik gewoon nog groter worden. Ik wil het nummer 1-platform worden voor mannen.”