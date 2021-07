Festivals nu alweer bedreigd: hebben we dan niks geleerd van al die Fieldlabs?

Afgelopen weekend werd aan de Galderse Meren bij Breda het tweedaagse festival Ploegendienst gehouden. Beeld Tom Doms / Kairos Events

De evenementenbranche maakt zich grote zorgen nu het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen. “Wij waren vorig jaar de eerste sector die dichtging. Nu zijn we net weer open, en dreigt dit festivalseizoen alsnog in het water te vallen. Dat is ontzettend zuur na de enorme inspanningen die wij als branche hebben gedaan om evenementen verantwoord te laten verlopen,” zegt woordvoerder Jolanda Jansen van de Vereniging van Evenementenmakers.

Het kabinet besluit vrijdag mogelijk om discotheken en nachtclubs te sluiten en grote binnenevenementen en meerdaagse om festivals af te blazen, melden Haagse bronnen. Het RIVM meldde donderdag 5475 nieuwe positieve tests, de snelste stijging tot nu toe. Het Outbreak Management Team werkt aan een spoedadvies.

Juichende resultaten

De explosieve stijging van het aantal besmettingen staat in schril contrast met de juichende resultaten die Fieldlabs eind mei presenteerde. In drie maanden tijd organiseerde de evenementenbranche, ondersteund door een reeks ministeries en wetenschappers, 29 concerten, sportwedstrijden en theatervoorstellingen. Ook het Eurovisie Songfestival en een nachtclubavond waren onderdeel van de experimenten. Onderzoekers keken onder meer naar het gedrag van bezoekers en de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. En natuurlijk naar het aantal besmettingen: alle deelnemers werden in principe voor- en achteraf getest.

De conclusies waren uitermate positief. Met de juiste maatregelen zouden evenementen deze zomer het normale aantal bezoekers kunnen toelaten, stelde hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss bij de eindpresentatie van Fieldlabs. Veel meer dan tot dan toe in de routekaart van de overheid stond. Bij de 130.000 bezoekers van de 29 Fieldlabs werden naderhand slechts 104 mogelijke besmettingen gevonden, terwijl het coronavirus toen nog veel meer aanwezig was.

Nachtclub

Alleen al in de Enschedese nachtclub Aspen Valley raakten op de openingsavond meer mensen besmet: tot nu toe testten 195 van de naar schatting 600 bezoekers positief. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn meer uitbraken te herleiden tot horecagelegenheden. Niet alle kroegen en discotheken lijken het even nauw te nemen met de verplichte controle aan de deur. Ook doen verhalen de ronde over jongeren die elkaars toegangsbewijzen kopiëren. Op plaatsen waar geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden, is een coronavaccinatie- of testbewijs, in combinatie met een identiteitsbewijs, verplicht.

Volgens de evenementenbranche zijn uit de Fieldlab-experimenten wel degelijk lessen getrokken, maar gaat het mis doordat de regels niet door iedereen worden nageleefd. Een gecontroleerd experiment blijkt toch wat anders dan de weerbarstige praktijk. Jansen: “Het lijkt niet overal goed te gaan met controles aan de deur. Evenementenorganisatoren zijn niet anders gewend: bij elk evenement controleren wij tickets, kaartjes die op naam staan, id’s en tassen. In de horeca ligt dat anders.”

Indrinken en afterparty

Daar komt bij dat mensen nu veel meer contact met elkaar hebben dan tussen februari en mei, toen de Fieldlabs werden gehouden. “Bij die evenementen gingen mensen niet indrinken, of naar een afterparty,” zegt hoogleraar Andreas Voss. “Nu lopen geteste en ongeteste, gevaccineerde en ongevaccineerde mensen door elkaar. Dat zal er ook voor zorgen dat mensen sneller worden besmet.”

De hoogleraar vermoedt daarnaast dat onvoldoende ventilatie in nachtclubs, cafés en andere etablissementen bijdraagt aan besmettingen. “Zeker bij grote uitbraken binnen, zoals het superspreader-event in Enschede. Met Fieldlabs hebben we duidelijke aanbevelingen gedaan over de noodzaak van adequate ventilatie, afgestemd op het aantal bezoekers.” Door het kabinet zijn de aanbevelingen echter niet overgenomen. Als voorwaarde voor horecagelegenheden en evenementenlocaties om weer open te mogen, zijn geen eisen aan de ventilatie gesteld.

Andreas Voss tijdens een perspresentatie van Fieldlab Evenementen. Beeld ANP

Geen ventilatieregels

Sterker: de ventilatie-eisen die voor horecagelegenheden golden, zijn sinds 1 juli afgeschaft. Sinds een week geldt voor de horeca nieuwe wetgeving. Moest de lucht in een café of nachtclub tot voor kort minstens vijf maal per uur volledig worden ververst met buitenlucht, nu is dat nog maar één keer.

Daardoor stijgt de kans om besmet te worden met het coronavirus met 100 procent, becijferde Binnenklimaat Nederland, dat daarover samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een brandbrief stuurde naar de Tweede Kamer. ‘Onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis vinden wij de nieuwe regels onbegrijpelijk,’ stelt KHN.

Na alle inspanningen die in de Fieldlabs zijn gestoken, zou het ontzettend jammer zijn als het kabinet nu alweer besluit om evenementen te staken, vindt hoogleraar Voss. “Zeker buitenevenementen. We hebben echt goed onderzoek gedaan, met harde data. Daaruit blijkt dat het kan.”