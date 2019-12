Festivalmanager moet Amsterdamse evenementen behouden voor de regio

“Cirque du Soleil trekt in de wintermaanden 300.000 bezoekers,” zegt Toine Hooft, consultant van Bureau Stedelijke Planning. Beeld Tim P. Whitby/Getty Images

Het doet in bestuurlijke kring nog steeds pijn, het vertrek van Cirque du Soleil van Amsterdam naar Den Haag. De hofstad reageerde snel en slagvaardig, toen de hoofdstad er niet in slaagde een geschikte nieuwe standplaats te vinden voor de show.

“Cirque du Soleil trekt in de wintermaanden 300.000 bezoekers,” zegt Toine Hooft. “Die gaan de komende jaren naar het Malieveld; dat had ook Hoofddorp of Zaanstad kunnen zijn. Echt een gemiste kans.”

Om herhaling te voorkomen, kreeg consultant Hooft, verbonden aan adviesbureau Bureau Stedelijke Planning, vorig jaar opdracht van de metropoolregio Amsterdam om te helpen met het ontwikkelen van een regionaal evenementenbeleid. Die nieuwe aanpak is er nu. Met ingang van het nieuwe jaar krijgen organisatoren van evenementen waarvoor in Amsterdam geen plek meer is een alternatieve locatie aangeboden in een van de regiogemeenten.

Matchmaker

Komend jaar gaat het om tien tot twintig grote evenementen, zegt Hooft. “Dat proces is al enige tijd aan de gang. De laatste drie jaar is het aantal bezoekers van evenementen in de stad met een miljoen afgenomen. Dat komt door de introductie van een nieuw evenementenbeleid, maar ook door het wegvallen van een aantal locaties door de oprukkende woningbouw. Amsterdam is aan het knijpen, en de regio moet daarop inspelen.”

Dat gebeurt vooral door een betere samenwerking en afstemming. Er komt een matchmaker, zoals Hooft het omschrijft, een team van experts dat organisatoren van evenementen in contact brengt met gemeenten. “Amsterdam is een magneet voor evenementen. Organisatoren zeggen dat ze in Amsterdam willen zitten, of zo dichtbij mogelijk. Maar er zijn meer factoren, zoals de kwaliteit van een plek of de afwikkeling van verkeer.”

Mysteryland

Dat laatste maakt andere gemeenten aantrekkelijk. Haarlemmermeer bijvoorbeeld heeft ruimte en ziet festivals graag komen. Hooft: “Er is het voormalige Floriadeterrein en er wordt gewerkt aan een recreatieterrein met plek voor grote evenementen.” Bij zijn rondgang keek de consultant ook naar Lelystad Airport, dat voorlopig niet zal worden gebruikt. “Daar kun je de komende tien jaar moeiteloos 100.000 mensen kwijt.”

Het heeft ook voor organisatoren voordelen om de ruimte en rust buiten de stad te zoeken. Hooft geeft Mysteryland in Spaarnwoude als voorbeeld. “De organisatoren betrekken leveranciers uit de omgeving en steken veel geld in het terrein. Tijdens het festival zijn zeshonderd medewerkers actief. Er zijn nauwelijks klachten. De buurt is er trots op.”

Afvoerputje

Het nieuwe regionale evenementenbeleid moet er ook voor zorgen dat organisatoren hun weg gemakkelijker kunnen vinden. Hooft: “Het ideaal is een uniform evenementenbeleid in alle gemeenten, maar dat is nog toekomstmuziek. Ook wordt nagedacht over een centraal loket voor vergunningen. We starten in elk geval met een event academy voor het uitwisselen van kennis tussen ambtenaren uit de verschillende gemeenten.”

De samenwerking tussen de hoofdstad en de omliggende gemeenten is niet vanzelfsprekend, zoals eerder dit jaar ook bleek uit een evaluatie. De algemene klacht was dat Amsterdam een buurman is die alleen aanklopt als hij iets nodig heeft. Hooft: “Ik snap het sentiment. Buurgemeenten hebben geen zin om te dienen als afvoerputje voor de problemen van Amsterdam. Of als opvang voor de festivals die te veel overlast veroorzaken.”

Constructief

Maar dat was zeker niet de stemming in de gesprekken die de consultant voerde met bestuurders van gemeenten, organisatoren van evenementen, terreinbeheerders en andere betrokkenen. “De sfeer was constructief. Iedereen zit met een eigen agenda aan tafel, maar dit is bij uitstek een gemeenschappelijk belang. Als dit regionale evenementenbeleid goed uitpakt, wordt iedereen er beter van.”

Namens de provincie Noord-Holland zegt gedeputeerde Jack van der Hoek, voorzitter van het bestuurlijk overleg over evenementen binnen de metropoolregio, blij te zijn met de nieuwe aanpak. “We gaan samen met de organisatoren op zoek naar de bes­te plek voor hun evenementen. Daarbij zoeken we steeds naar een goede balans tussen bewoners, bezoekers, ondernemers en natuur.”