Festivaldirecteur Klassiek op het Amstelveld Tatiana Chevtchouk: ‘Het is belangrijk dat topmusici hun liefde en kennis overdragen’

Tatiana Chevtchouk is artistiek directeur van Klassiek op het Amstelveld: 'Als muziek recht uit je hart komt, dan voelen mensen dat meteen.' Beeld Ivo van der Bent

Vrijdagavond begint de tiende editie van Klassiek op het Amstelveld, dat als thema ‘Back to the roots’ heeft. Terwijl de voorbereidingen nog in volle gang zijn, heeft pianist, oprichter en artistiek directeur Tatiana Chevtchouk (54) gemengde gevoelens. “De oorlog in Oekraïne zorgde voor veel verdriet, maar tegelijkertijd geeft muziek kracht, hoop en troost.”

Tatiana Chevtchouk groeide op in een militair kamp in Oekraïne. Op zesjarige leeftijd verhuisde ze samen met haar ouders en zusje naar Rusland, de toenmalige Sovjet-Unie. “In het militaire kamp werd ik omringd door bos en prikkeldraad. Daar was geen muziek of cultuur, alleen bessen, paddenstoelen en zingende vogels.”

Wel speelde muziek een belangrijke rol voor Chevtchouks familie, die arm en ongeschoold was. Haar familieleden moesten elke dag heel hard werken op boerderijen en kregen weinig betaald. “Wat ik me nog goed herinner is dat ik samen met mijn moeder, oma en tantes aan tafel zat en dat iedereen aan het zingen was. In de ochtend en avond, de hele dag door.”

Voor Chevtchouks familie was dit een manier om het hart te luchten. “Het was een soort oerkracht die recht uit de ziel kwam. Onbewust heb ik het gezang van hen omarmd.”

Speelgoedpiano

Op vierjarige leeftijd kreeg Chevtchouk van haar ouders een klein speelgoedpianootje. “Het was mijn grootste inspiratiebron. Dankzij een paar klanken ging er een nieuwe wereld voor mij open.” Met zeven jaar kochten haar ouders een echte piano. “Er was niemand die me pianoles kon geven. Gelukkig kwam daar snel verandering in. De vrouw van een militair bleek een professionele pianodocent te zijn en zij bereidde me voor op een professionele opleiding.”

In de periode van de perestrojka moest Chevtchouk voor heel haar familie zorgen. Het was destijds niet gemakkelijk om als muzikant geld te verdienen. Toen ze haar man ontmoette verhuisde ze naar Nederland, waar ze haar dromen nastreefde. “Nu wil ik andere kinderen helpen om hun dromen te realiseren. Daarom besloot ik om in 2013 het festival op te richten, zodat kinderen hun liefde voor klassieke muziek met het publiek kunnen delen.”

Door het jaar gaat Chevtchouk in Nederland en over heel de wereld op zoek naar jong talent. “Ik wil verschillende talenten samenbrengen op een podium. Hierdoor ontstaan nieuwe binnen- en buitenlandse vriendschappen. Daarnaast is er sprake van grenzeloze inspiratie.” Ook nodigt ze elk jaar topmusici uit die aan jong talent worden gekoppeld. “Het is belangrijk dat topmusici hun liefde en kennis overdragen aan de volgende generaties. Als muziek recht uit je hart komt, dan voelen mensen dat meteen.”

Vrijdagavond wordt het festival geopend met twee programma’s: Masterpieces en Night of Romance. Tijdens het eerste programma spelen vijf wereldberoemde musici, Anna Fedorova, Daniel Rowland, Maja Bogdanovic, Nicholas Schwartz en Floor Le Coultre, klassieke nummers van onder anderen Schubert en Piazzolla. Daarna speelt de Georgische solist Sandro Gegechkori samen met het Amersfoorts Jeugd Orkest het Eerste pianoconcert van Tsjaikovski.

Zaterdagmiddag kunnen bezoekers van diverse programma’s genieten. Tijdens het Spotlight Concert krijgt een aantal jonge talenten de kans om met het Concertgebouw Kamerorkest te spelen. In de middag kunnen kinderen naar het muzikaal educatieve sprookje Het bosmeisje kijken, dat gebaseerd is op het leven van Chevtchouk. In de avond speelt de Oekraïense Anna Fedorova het Tweede pianoconcert van Rachmaninov. Ze wordt begeleid door het Nederlands Symfonie Project onder leiding van Pim Cuijpers.

Oorlog in Oekraïne

Zondagochtend wordt het festival afgesloten met jonge amateurmusici die in de Amstelkerk een podium krijgen. “Het festival staat volledig in teken van het terugkeren naar waar je vandaan komt en de verbinding die we met elkaar hebben door muziek.”

Het was voor Chevtchouk geen gemakkelijk jaar om het festival te organiseren, maar opgeven wilde ze niet. Door de oorlog in Oekraïne verloor ze haar neef en liet ze een paar familieleden naar Nederland komen. Tegelijkertijd zorgde ze voor haar terminaal zieke moeder, die onlangs is overleden. “Mijn moeder was al vanaf het begin mijn grootste steun en dat draag ik met me mee.”

Ondanks de tegenslagen wil Chevtchouk deze editie zo groots mogelijk vieren. Ze speelt ook zelf piano met het Noordhollands Jeugdorkest. “In de moeilijkste tijden kan niemand ons verbieden om te dromen. Zelfs als ze ons onze muziekinstrumenten ontnemen, dan hebben we nog steeds onze stem om te zingen.”

Klassiek op het Amstelveld, vanaf vrijdag 16 september op het Amstelveld. Toegang is gratis.