Festival in de Oosterkerk met kunst en muziek, maar ook enkele ‘donderpreken’: ‘Activisme is bij ons geen vies woord’

Tussen kerst en nieuwjaar woedt er een creatieve storm in de Oosterkerk. Een forse wind van donderpreken, installaties, films, performances, muziek en feest. Ongeveer tachtig kunstenaars uit de Culturele Stelling Panden komen samen om een nieuw jaar in te luiden.

De Culturele Stelling van Amsterdam (CSA) is een organisatie die zich inzet voor onafhankelijke creatieve initiatieven. Ateliers en woon- en werkruimtes voor kunstenaars zijn onbetaalbaar geworden in Amsterdam. In de jaren tachtig en negentig werden panden als Tetterode in Oud-West en Domijn in Weesp gekraakt en omgedoopt tot creatieve werkgebouwen. Sinds 2011 zijn deze panden verenigd in de CSA; ze vormen ze een ring van solidariteit die als ‘culturele verdedigingslinie’ strijden voor creatieve vrijplaatsen.

Protest

Met Beeld<en>Storm wil CSA de zichtbaarheid van en verbinding tussen de panden vergroten. Het protest tegen de commercialisering van de creatieve wereld, waaruit CSA is ontstaan, staat hierbij centraal. “Activisme is bij ons geen vies woord,” zegt medeorganisator Arthur van Beek. “Het kan veel hoop en plezier brengen, maar het is ook heel spannend.”

Van Beek, tevens de medeoprichter van Sexyland World, zal woensdag een ‘donderpreek’ geven; een betoog met een kritisch oog op de stad. Zijn preek gaat onder andere over de nachtcultuur in Amsterdam. “Het nachtleven is overgenomen door de commercie; het is heel duur geworden en mensen willen voldoen aan de ‘normaal’, de mainstream. Je voelt de zuigende kracht van het succes, de uiterlijke groei en het ego: ze maken alle rijkdom arm.”

Hij zal de preek geven in de gedaante van ‘White Man’, zijn alterego met een vrouwelijke en punkachtige uitstraling. “Het is een karakter dat lef toont maar ook zachtheid in zich heeft – een spiegel voor de witte man. Het personage helpt ook om me te durven uitspreken tegen de comfortabele upper class die Amsterdam nu domineert.”

Diner, muziek en optredens

Naast de donderpreken is er een dagelijks wisselend kunstprogramma. Elke dag zijn de Culturele Stelling Panden vertegenwoordigd door de kunstenaars die aan een pand verbonden zijn. Zo exposeert Olivier Delebecque voor Plantage Dok, Ina Smits voor Ruigoord en Maartje Folkeringa met een kleurrijk werk namens ateliercomplex Nieuw en Meer – uiteenlopende werken in genre, stijl en boodschap. De dagen sluiten af met een tweegangendiner, muziek, optredens en een silent disco.

Uiteindelijk zullen de diverse werken worden verenigd in de tentoonstelling Gesamtkunstwerk die nog de hele maand januari te zien is in de Oosterkerk. Van Beek hoopt dat het festival mensen aan het denken zal zetten. “Een storm is soms nodig om dingen omver te waaien. Als de wind is gaan liggen, kijk je weer anders naar de realiteit.”