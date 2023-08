Festival Circusbende dit jaar ook in West: ‘De artiesten slapen bij buurtbewoners’

Gonzalo Fernández en Andrès Torres van Compagnie LPM met de voorstelling Petroleo. Beeld Lida Ladwig

Als je over de Jan van Galenstraat langs het Erasmuspark fietst, flonkert een fel geel-rode circustent uitnodigend door de bomen. Rondom de tent wordt nog druk getimmerd en geschilderd aan een aantal kleinere tentjes, maar de klassieke tent is voor de bezoekers van het park al het duidelijke bewijs dat er iets bijzonders staat te gebeuren. De tent op de grote, groene weide van het park is de trots van de vijfde editie van Circusbende, het alternatieve Amsterdamse circusfestival van Chiva Bons en Do Verschagen.

Verschagen: “We zijn het afgelopen jaar naar circusfestivals in Denemarken, Spanje, Duitsland en Kroatië geweest – nu we in de ontwikkelingsregeling van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst zitten hebben we wat meer financiële armslag – en daar hebben we voorstellingen gezien die we heel graag naar Amsterdam wilden halen, maar die je niet in de buitenlucht in Amsterdam-Noord kan zetten. Dus moest er een tent komen.”

Onder de sterrenhemel van het dekzeil is plaats voor 320 bezoekers. Niet op oncomfortabele houten bankjes, maar op fijne stoelen. De wens voor een grote tent leefde vooral na het zien van een try-out van de voorstelling Petroleo van de Spaanse Compagnie LPM met de twee fantastische jongleurs Gonzalo Fernández en Andrès Torres. Dit weekend is de wereldpremière in het Erasmuspark.

Fernández, die zijn opleiding heeft genoten aan de circusschool in Toulouse, komt er even bij staan en vertelt in een mengeling van Spaans, Frans en Engels over de voorstelling met vele veelkleurige ringen van divers formaat. “Wij spelen de laatste fanatieke verdedigers van een samenleving die op olie draait en daardoor de wereld heeft verstikt met plastic. Wij bouwen een toren van ringen van vele meters hoog. In dat plastic universum jongleren wij op allerlei manieren met die ringen. Mijn maatje Andrès zet zelfs een tokkelbaan van ringen in elkaar en maakt daarbij de meest krankzinnige capriolen. Voor de goede kijker biedt deze show niet alleen vermaak, maar we willen ook een maatschappelijke boodschap uitdragen over de manier waarop de mens de aarde kapot maakt.”

Beginnende circusartiesten

Volgens Verschagen en Bons passen zowel het spektakel van de voorstelling Petroleo als de mentaliteit van de makers perfect binnen hun idee van modern, alternatief circus.

Bons: “Dat zijn geen mensen die een eigen kamer in een goed hotel willen en elke dag naar het circusterrein worden gebracht. Doordat we contact hebben gelegd met allerlei buurtinitiatieven kunnen de artiesten slapen bij buurtbewoners, die daarvoor alleen een toegangskaartje krijgen voor de voorstelling van hun gasten.”

Verschagen: “In Noord bestaat het publiek voor 25 procent uit mensen van buiten de stad, die op het culturele evenement in het industriële gebied afkomen. Hier in West zijn we min of meer een buurttheater in het park. We hebben hier alle ruimte gekregen, zolang er niets of niemand in de bomen komt te hangen. Tussen de bomen wordt wel een grootse, gratis toegankelijke acrobatiekvoorstelling gehouden met een springplank. Er is daar ruimte voor zeker 700 mensen.”

“Iets kleiners speelt zich een paar meter verderop af. De eerste associaties bij het eikenbosje zijn misschien stiekem plassen of snelle seks, maar wij maken er een circuspodium van. Zo is er ook een klein podium ingericht voor internationale artiesten die net hun circusopleiding hebben afgerond. Voor beginnende circusartiesten zijn maar weinig speelplekken, en zo kunnen we contacten leggen, waar we in de toekomst weer profijt van kunnen hebben.”

Bons: “Wij willen ook een duurzaam festival zijn. Zo staat bij het muziekpodium een recyclingkar met zonnepanelen. Binnen zijn fietsjes gemonteerd waar sportief publiek nog extra energie kan opwekken voor het licht en geluid.”

Fraaie windvaantjes

De twee vrouwen van Circusbende, die er in tegenstelling tot vorige jaren geheel stressloos bijlopen, borrelen al over van plannen voor de festiviteiten rond Amsterdam 750, dat wordt gevierd van oktober 2024 tot de echte verjaardag van de stad in oktober 2025. Wellicht dat dan ook andere stadsdelen in beeld komen.

Het kost ze in ieder geval geen enkele moeite de podia vol te krijgen. Daarom hebben ze voor de series in het Erasmuspark en in Noord ook twee totaal verschillende programmeringen bedacht. Het festival hoopt door deze uitbundigheid net zo’n traditie in de zomer te worden als het Wereldkerstcircus in Carré in de winter.

Bons: “We willen het circus in Carré echt niet omlaag halen, maar dat vertrouwt toch nog wel heel sterk op het traditionele circus. Wij schrokken nogal van het conventionele man-vrouw beeld daar. En er waren de afgelopen keer wel heel erg veel paarden, waar we ook niet zo dol op zijn. Voor de prijs van een Carrékaartje kun je bij ons zo’n beetje alle voorstellingen zien.”

De eerste editie van Circusbende speelde tijdens een extreem droge periode, waardoor er niet gerookt mocht worden op het NDSM-terrein. Daarna volgde een editie die geteisterd werd door een tornado, waardoor luchtacrobatiek aan de kranen van de voormalige werf geschrapt moest worden. Vervolgens was corona de spelbreker.

Om de natuur uit te dagen heeft het tweetal dit jaar gekozen voor het thema wind. Aan de kassa-, drank- en eettentjes hangen fraaie windvaantjes, een kraam is beschilderd met een afbeelding van Aeolus met de bolle wangen, die in de Griekse mythologie door oppergod Zeus was aangesteld als de bewaarder van de winden. De vier podia hebben de namen Code Rood, Geel, Groen en Oranje. Dat uitdagen van de natuur lijkt succes te hebben: de weersvoorspelling voor dit weekend is perfect.

Circusbende Festival, 17 t/m 20/8 in het Erasmuspark, 31/8 t/m 3/9 op de NDSM-werf.