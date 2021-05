Ferry: geweldig spel, heerlijke dialogen en Frank Lammers is helemaal Ferry

Frank Lammers in Ferry.

“Welkom in Amsterdam, een van de mooiste steden van de wereld en een paradijs voor wie van cultuur houdt.” Het is een van eerste zinnen die, door een voice-over, wordt uitgesproken in Ferry. In het moddervette Brabants van de spreker herkennen we meteen de naamgever van de film: de door Franks Lammers gespeelde Brabantse xtc-producent Ferry Bouman, ook wel bekend als de Pablo ­Escobar van het zuiden. In de tot nu toe verschenen twee seizoenen van de Netflixserie Undercover draaide het voor een groot deel om hem. Een derde seizoen schijnt in voorbereiding te zijn, eerst is er nu de Netflixfilm Ferry, een zogeheten prequel, waarin we te weten komen hoe het allemaal zo is gekomen met d’n Fer.

Waar de serie Undercover zich vooral in zuidelijk Nederland en Vlaanderen afspeelt, een Nederlands-Belgische coproductie immers, is de film Ferry deels gesitueerd in Amsterdam. Het is halverwege de jaren nul en Ferry Bouman is de rechterhand van de hoofdstedelijke hasjbaron Ralph Brink (gespeeld door Huub Stapel, die ineens plat Amsterdams spreekt en dat best overtuigend doet). Ferry knapt vooral het vuile werk op voor Brink en een zo’n klus brengt hem terug naar Brabant. En jawel, daar ontmoet hij op camping Zonnedauw, de voornaamste plaats van handeling in seizoen 1 van Undercover, Danielle, de liefde van zijn leven – ook hier weer een fantastische rol van Elise Schaap.

In een van de autoritten die Ferry van Amsterdam naar het zuiden maakt, zie je in een flits een molen en ook een weiland met koeien. Omwille van de buitenlandse Netflixkijkers? Voor de rest beantwoordt de film in niets aan de clichébeelden die elders bestaan van ons land. Ja, ­Amsterdam is een poel des verderfs natuurlijk, maar ­gezellig is het in de onderwereld van topcrimineel Brink en consorten allerminst.

Elise Schaap en Frank Lammers als de geliefden Danielle en Ferry.

Wie Undercover goed vond, hoeft zich geen enkele zorg te maken over de prequel. De film Ferry heeft het allemaal weer: geweldig spel en heerlijke dialogen (vaak weer zo plat uitgesproken dat het handig is de ondertiteling in te schakelen), maar ook verrassende plotwendingen en soms keihard geweld.

De Vlaamse regisseur Cecilia Verheyden neemt de tijd om het verhaal te vertellen. Ferry is een meestal heel rustige film, waarin sommige scènes zich voltrekken zonder dat er iets noemenswaardig gebeurt, maar waarin wel veel sfeer wordt opgebouwd. Ferry zit maar wat te spelen met het lipje van een blikje bier terwijl hij wacht op een rivaal, zijn zus Claudia aka ‘de Clau’ (Monic Hendrix) zeurt maar door dat in haar caravan mensen hun schoenen uit moeten doen.

Maar komt het dan ineens tot een uitbarsting, dan maakt dat extra veel indruk. Ferry Bouman kan van een ogenschijnlijke goedzak plotsklaps veranderen in een ­gewetenloos monster. Daarin doet hij denken aan Tony Soprano, vonden ook buitenlandse recensenten van ­Undercover, maar Frank Lammers geeft genoeg eigens aan het karakter: die stuurse kop, die lompe bewegingen, het Brabantse accent (dat er voortdurend om vraagt te worden nagedaan). Helemaal Ferry: terwijl hij zijn pistool gericht houdt op het kruis van een stuk tuig dat niet wil praten, zegt hij ongeduldig: ‘Bende gehecht aan oew ballen?’

Pillekes op de kermis

In deze krant vertelde Lammers onlangs dat hij voor Ferry, waarin hij jonger moest lijken dan in de serie, een fitnessregime had ondergaan. Het is er niet zo heel erg aan af te zien; heerlijk schaamteloos hangt in de film zijn buik over de broekrand. Zijn geblondeerde haar doet hem wel iets jeugdiger overkomen.

In Elise Schaap als Danielle heeft Lammers zijn ideale tegenspeler. We kennen haar als komisch talent en van de maffe typetjes, maar met ‘Daan’ zet ze een volkomen ­geloofwaardig karakter neer: lief en een tikje naïef, maar zoals dat gaat met misdaadvrouwen in films best bereid de ogen te sluiten voor dingen die niet kloppen. Als net verliefd stelletje zijn Schaap en Lammers zowaar nog ­vertederend ook. Ja, ook hij – wie had gedacht dat die ­meneer van de Jumbo het in zich had?

Het sterkst in Ferry is een scène waarin de twee ecstasy gebruiken. In Undercover deed Danielle dat al eens met undercoveragente Kim, dit keer nemen zij en Ferry ‘pillekes’ op de kermis. De film slaagt er verrassend goed in het effect van ecstasy te vatten in beelden en geluiden. De euforie, het slappe geouwehoer, de openheid, de vervormde klanken en kleuren; ge zoudt d’r thuis op d’n bank bekant high van worden.

Nasynchronisatie “Are you Danielle?” Het werd actrice Elise Schaap op vakantie in Portugal gevraagd door een lokale caissière. De Netflixsere Undercover was een hit in Nederland en Vlaanderen, maar ook in landen waar ze geen woord Nederlands spreken. De buitenlandse kijkers van Undercover en Ferry kunnen de serie en de film desgewenst wel in de eigen taal tot zich nemen. Ondertiteling is er behalve in het Nederlands (voor veel Nederlanders best handig met al die Brabantse en Vlaamse accenten) ook in het Frans, Spaans, Duits en Engels. Nagesynchroniseerd zijn serie en film te volgen in dezelfde vier talen. Best grappig om bij sommige scènes ook even vertaling of nasynchronisatie aan te zetten. In Ferry schelden vooral de hoofdfiguur en zijn zus Claudia elkaar verrot. Hij tegen haar: “Hysterische blafkut!” Zij tegen hem: “Vieze, vuile, gore pisvlek.” Het is toch grappig om te weten hoe dat klinkt in een andere taal? Met het vertalen gaat overigens weleens iets mis bij Netflix. Anna Drijver (in de serie undercoveragente Kim) wees er via de sociale media op dat zij zich in de in het Engels nagesynchroniseerde versie van Undercover II voorstelde als ‘I’m Rose Trouwens’ – een verkeerde vertaling van ‘Ik ben Roos, trouwens’.