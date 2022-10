Femke Brockhus schreef een stamelende roman, broos van stijl en structuur

De dwingende, min of meer alles overheersende afwezigheid van zijn vrouw is het raadsel waarmee de man in de nieuwe roman van Femke Brockhus achterblijft. Beeld Getty Images/Maskot

Het is niet de belangrijkste vraag, maar wel een belangrijke, in ieder geval de meest concrete: wat is er gebeurd? Het fascinerende van die vraag is dat die niet te beantwoorden valt, misschien is dat zelfs een van de thema’s van deze hoogst intrigerende en wonderlijke roman. Je kunt wel een beetje in de buurt komen van het antwoord dat niet bestaat. Het verhaal probeert dat ook. Of verhaal, nee, het is geen verhaal, het zijn ingrediënten voor een verhaal.

Man en een vrouw gaan wonen op een afgelegen plek in de buurt van een klein dorp, hij is architect, zij schrijver van een boek dat er nog niet is. Ze hebben een kind, een dochtertje. En op een dag is de vrouw weg, zonder verklaring achter te laten, en ze komt niet meer terug. Haar dwingende min of meer alles overheersende afwezigheid is het raadsel waarmee de man achterblijft, een raadsel dat in de loop van de roman steeds meer betekenis krijgt zonder dat het wordt opgelost. Kan misschien niet eens.

Veel witregels

Het is een stamelend boek dat Femke Brockhus schreef, broos van stijl en structuur, passages van vaak één zin, soms iets langer, één alinea, maar nooit langer dan één alinea, want twee alinea’s achter elkaar zouden al een causaal verband suggereren, en dat is er nauwelijks. Veel witregels.

De vrouw was al aan het verdwijnen toen ze bij de man was. De tijd die ze deelden bleef leeg, zo leeg dat ze elkaar kwijtraakten. Ze vroeg hem een keer zijn ogen te sluiten, terwijl ze tegenover hem bleef zitten. Dat duurde lang: “Zijn gedachten dreven weg, de wereld werd donker en warm en vormloos, tot het stil werd in zijn hoofd en alleen de verwachting overbleef in zijn lijf (…).” Als ze laat weten dat hij zijn ogen weer mag openen, knipperde hij tegen het licht: “Nu weet je hoe het is, zei ze zacht, nu weet je hoe het is als ik er niet meer ben.”