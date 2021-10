Feestelijk mét een boodschap: Cinekid wil van grachtengordelimago af

In het planetarium van Artis betreedt het publiek door middel van 360-gradenfilms gemeenschappelijk de wereld van Virtual Reality. Beeld Artis, Mark Spoelstra

Voor het eerst sinds zijn ontstaan, 35 jaar geleden, vindt het Cinekidfestival niet meer op het Westergasterrein plaats. Zoals directeur Heleen Rouw vorig jaar, in haar eerste jaar als festivaldirecteur, al in gang zette, is Cinekid nu ‘overal’. De hoofdlocatie is nog steeds in Amsterdam, nu in Pathé Amsterdam Noord, maar het festivalprogramma is in filmtheaters door het hele land te zien, van Roermond tot Groningen. En ook online, voor de kinderen die niet naar de filmzaal kunnen. “Een megaoperatie,” zo noemt Rouw het in haar openingspraatje tijdens de persdag in het Ketelhuis.

De nieuwe festivallocatie trekt, zo wordt gehoopt, meer bezoekers. Of, in ieder geval, andere bezoekers: niet alleen ‘grachtengordelkinderen’ die altijd al naar filmtheaters gaan, maar ook kinderen die niet zo bekend zijn met de cultuursector. Daarbij hoort ook de nieuwe festivallocatie in Zuidoost, zodat Cinekid door heel Amsterdam te bezoeken is.

Samen kijken

Het festivalprogramma werd samen met de bewoners van Amsterdam-Noord ontwikkeld. Zo wilde de organisatie voorkomen dat het festival niet iets zou worden dat zich opdringt aan de buurt, maar ‘integraal onderdeel wordt van de plek’. De moderator komt ook uit Noord, vertelt Rouw trots. En in de buurt van de hoofdlocatie zijn elke dag gratis evenementen te bezoeken, waaronder kickbokslessen, een kapsalon en een kinderdisco.

Het festival moet bovenal feestelijk worden. Want kinderen kunnen eindelijk weer samen films kijken. De gezamenlijke ervaring staat dan ook centraal. Bijvoorbeeld in het programma in het Planetarium van Artis, waar Virtual Reality gemeenschappelijk wordt. Normaliter heeft elk persoon daarbij een eigen VR-bril op, maar in het Planetarium begeeft het publiek zich door middel van zogenaamde 360 gradenfilms samen in de virtuele werkelijkheid.

Wat opvalt aan de programmering is de focus op maatschappelijke kwesties. “Er zijn natuurlijk ook films zoals de Grote Slijmfilm te zien,” zegt Rouw. “Maar een groot deel van de films snijdt maatschappelijke thema’s aan.” Zoals de korte documentaire Free as a Bird over orgaandonatie, de gemoedelijke animatiefilm Mijn moeder is een gorilla over vooroordelen en adoptie en de aangrijpende documentaire #Pestverhaal over cyberpesten.

De openingsfilm Captain Nova, die op Cinekid zijn première beleeft, gaat over de gevolgen van klimaatverandering. Deze Nederlandse sciencefictionfilm geeft twee kinderen de mogelijkheid om de gevolgen van een klimaatramp terug te draaien. Het is een film verteld vanuit het perspectief van het kind met een hoopvolle boodschap over de toekomst: het is nog niet te laat om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Ook de vijftiendelige serie De Avonturen van Anansi de Spin staat symbool voor dat centrale thema van maatschappelijke relevantie. Deze moralistische sprookjes komen oorspronkelijk uit Ghana, maar zijn de hele wereld over gegaan. De tot slaaf gemaakte mensen namen deze verhalen mee, onder andere naar Suriname, waar showrunner Iven Cudogham geboren is. En zo kwamen die verhalen ook naar Nederland. Cudogham vertelde die sprookjes – gekuiste versies althans, want de oorspronkelijke verhalen zijn vrij wreed – al improviserend aan zijn eigen kinderen. “Waarom is hier geen tekenfilm van?” vroeg zijn dochter hem een keer. Dus zocht Cudogham, die geen ervaring had met film, het team bij elkaar dat deze serie heeft gemaakt. Het zijn verbindende verhalen, die trouw zijn gebleven aan de Afrikaanse cultuur. En misschien komen ze via Cinekid, zo hoopt Cudogham, uiteindelijk weer in Ghana terecht.