Feest en rillingen op jubileumeditie Tomorrowland

Festival Tomorrowland vierde donderdagavond zijn 15-jarig jubileum in de Ziggo Dome. Samen met het Metropole Orkest en grote Nederlandse DJ-namen als Armin van Buuren en Tiësto.

Een verjaardagscadeau zonder omruilgarantie was het. Het Vlaamse festival Tomorrowland bestaat 15 jaar en trakteerde zichzelf op een jubileumviering in de Ziggo Dome. Zo kon de jarige zijn derde lustrum vieren met de mensen die ervoor zorgden dat het zover kwam, de EDM-fans. Zij maakten van het sprookjesachtige dancespektakel in het Vlaamse Boom, onder Antwerpen, immers een vaste waarde in het festivallandschap. Al zes keer werd Tomorrowland verkozen tot beste dancefestival ter wereld. In twee weekenden trekt Tomorrowland jaarlijks 400.000 bezoekers.

Opmerkelijk in die zin dat het eerste deel van het verjaardagstweeluik in de Ziggo Dome verre van uitverkocht raakte. De herhaling van vrijdagavond zit wel bijna vol. Aan de line-up kan het amper liggen. Die bevat met onder anderen Armin van Buuren, Tiësto en Afrojack grote namen die hielpen de reputatie van het festival te smeden.

Helden

Ze brachten donderdagavond desalniettemin een zeer internationaal publiek samen. In de menigte waren vlaggen uit Tsjechië, Oekraïne en zelfs Catalonië te zien. Ook opvallend: de leeftijd van de EDM-fans loopt op. Amper tieners meer en steeds meer 40-plussers. De fans blijven hun helden – Tiësto werd dit jaar 50 – trouw, maar de jongste generatie kijkt elders op ADE rond.

Uiteraard plaatste Tomorrowland zijn helden tegen het fantasierijke decor dat ook de outdoor-uitvoeringen van het festival kenmerkt. Denk: de Efteling gekruist met Harry Potters Zweinstein. En uiteraard rijkelijk bestrooid met confetti en serpentines. Voor het vuurwerk geldt dat Tomorrowland duidelijk onder minder strenge Belgische wetgeving opereert: iedere DJ mocht zijn assortiment aan pijlen, fonteinen en sterretjes laten afgaan, steevast getimed op de drop van de meest donderende beat uit de set.

Voor de viering was gekozen voor dezelfde opzet die DJ Hardwell afgelopen jaar op dezelfde locatie gebruikte bij zijn voorlopige podiumvaarwel aan de wereld: een greatest hits-revue in samenwerking met het Metropole Orkest. Op papier een aardig idee. Waar de jonge producers soms hele vioolorkesten uit hun laptops toveren, klonken er nu echte strijkers en natuurgetrouw koperwerk.

Weinig ruimte

Alleen: net als bij Hardwell kreeg het orkest van de DJ’s wel erg weinig ruimte. Alleen Steve Aoki leek te het begrip samenspel echt goed te begrijpen door halverwege zijn korte set zijn eigen volume terug te schroeven. Zo kon het Metropole even zijn spierballen tonen, waar het door het bombardement aan plompe beats van Afrojack volledig werd overstemd.

Steve Aoki in de Ziggo Dome:

Laatstgenoemde kreeg wel grote bijval vanuit de zaal, die duidelijk voor een uitgelaten feest was gekomen. Gelukkig was er ook ruimte voor bezinning. De vorig jaar op 28-jarige leeftijd overleden Zweedse grootmeester Avicii - hij trad vier keer op Tomorrowland op - kreeg een eerbetoon met een serie rode lichtkogels door de zaal. Daarna danste de zaal de rillingen van zich af met het feestelijke Wake Me Up.

Armin van Buuren serveerde zijn hits Shivers en This it What it Feels Like en memoreerde de editie van 2013 toen hij op het podium de geboorte van zijn zoon wereldkundig maakte. Zo is Tomorrowland inmiddels vervlochten geraakt met vele mensenlevens. Het is het fundament onder een lang en voorspoedig festivalbestaan.

