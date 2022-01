FBI-bezoekjes, drugsbaronnen en een niet-corrupte sheriff: de problemen stapelen zich op in ‘Ozark’

Jason Bateman (links) als superritselaar Martin ‘Marty’ Byrde en Alfonso Herrera als Javi, in de eerste Ozark-aflevering van seizoen 4. Beeld STEVE DIETL/NETFLIX

Na drie heftige seizoenen blijft het een mirakel dat het gezin van superritselaar Marty Byrde (Jason Bateman) intact is gebleven. De specialist in het witwassen van drugsgelden woont nog steeds met vrouw (Laura Linney) en tienerkinderen in hun villa in het Ozarks-gebergte.

Rustig is hun leven nooit geweest, met een veeleisende Mexicaanse drugsbaron die nooit halve maatregelen neemt, de FBI die bijna kind aan huis is in het casino van de Byrdes, en lokale gekkies zoals de heroïneboerin Darlene, die er niet voor terugdeinst om lastige klanten tussen de benen te schieten.

Nieuw volk

In het vierde seizoen, dat Netflix in twee sessies van zeven delen uitzendt, stapelen de problemen zich in hoog tempo op. Er verdwijnen een paar mensen in het crematorium van de Byrdes en hun voormalige en grofgebekte medewerker Ruth gaat met de roekeloze Darlene in zee. Zelfs de 14-jarige zoon van Marty sluit zich aan bij deze concurrent om drugsopbrengsten wit te wassen.

Nieuw volk is er ook. Er loopt een lastige privédetective rond die informeert naar een verdwenen advocate, en een nieuwe plaatselijke sheriff die niet corrupt is en een senator die niet zuiver op de graat is betreden het toneel. Intussen houdt het drugssyndicaat uit Mexico zich ook niet bepaald rustig. De spanningen lopen hoog op bij de Byrdes, wat de vraag oproept: zit er nog een Houdini-act in?

Misdaadserie ‘Ozark’ seizoen 4, Te zien op Netflix