Fawlty Towers krijgt reboot, mét hoofdrolspeler John Cleese

John Cleese in de aflevering 'The Germans' uit de Britse comedyserie Fawlty Towers. Beeld BBC

Ruim veertig jaar na de laatste aflevering van de iconische Britse serie zal 83-jarige Cleese wederom in de huid kruipen van de onhandige hoteleigenaar Basil Fawlty. Camilla Cleese, de dochter van de acteur, speelt ook in de reboot zijn dochter. In de serie is Basil Fawlty recent achter haar bestaan gekomen en openen ze samen een nieuw hotel.

De eerste serie van Fawlty Towers werd in 1975 uitgezonden. In 1979 werd er nog een serie gemaakt, die net als het eerste seizoen slechts zes afleveringen had. De verhalen werden geschreven door John Cleese zelf en Connie Booth, met wie hij ten tijde van de eerste serie getrouwd was. Booth speelde in de serie Polly Sherman, een serveerster in het hotel.

Het is nog niet bekend waar en wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn, maar Cleese is enthousiast over het idee. “De producent snapt het creatieve proces achter Fawlty Towers echt. Camilla en ik kijken er enorm naar uit om er een serie van te maken.”