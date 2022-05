Fatale Liefde van Olcay Gulsen: een goede dag is een dag waarop niet wordt geslagen

Olcay Gulsen maakt het thema ‘huiselijk geweld’ bespreekbaar. Beeld Fatale liefde

Lips las in deVARAgids dat Olcay Gulsen er na drie jaar wordt uitgegooid bij Talpa. Ze vindt het zelf helemaal niet erg, laat ze in een interview weten. “Ik heb er niet veel gedaan. Ik ben niet het succesnummer van Talpa.”

Mooie teksten van Gulsen: “De bedoeling was dat ik meer programma’s voor Net5 zou gaan maken, maar daar kijkt niemand naar, dus dat is helaas niet gelukt.” En: “Mijn profiel past in de basis niet bij Talpa. Ik kan geen vier titels noemen die ergens over gaan. Ik hoef ook niet per se tien programma’s op tv te maken, die urgentie voel ik niet.”

Dinsdagavond was ze gewoon te zien bij de publieke omroep, met de eerste aflevering van een nieuwe docuserie over slachtoffers van partnergeweld: Fatale Liefde. Televisie waar televisie voor is bedoeld. Gulsen, die het als kind zelf zwaar voor de kiezen heeft gekregen, wil het thema ‘huiselijk geweld’ bespreekbaar maken en slachtoffers stimuleren om op tijd aan de bel te trekken.

Lips zag de 23-jarige Tessel haar verhaal doen. Op 19-jarige leeftijd liep ze, in een tijd dat het niet zo best met haar ging, tegen een charmante Engelsman aan. Die veranderde binnen de kortste keren in een dronken monster. Een goede dag, zei Tessel, was een dag waarop ze niet werd geslagen en hij naar haar had geglimlacht.

Het blijft verbijsterend om te zien, dacht Lips. Een leuke vrolijke vrouw, een jonge feminist, die binnen een maand de kracht niet meer kan vinden om zich te verzetten tegen geweld en misbruik. Een op de vijf vrouwen werd ooit slachtoffer van partnergeweld. Laat Gulsen daar desnoods maar een klein beetje aan veranderen. Alleen dát al zou haar vertrek bij Talpa meer dan waard maken.

Reageren? hanlips@parool.nl.