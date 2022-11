Fascinerende dooltocht door monumentaal strijkkwartet van Beethoven

De musici van het Ragazze Quartet verkennen samen met de dansers de vloer. Beeld Nichon Glerum

Het publiek neemt plaats rond de speelvloer, de stoelen opgesteld in een vierkant. De lichten gaan uit en overal klinken klanken. Een krakende cello achter ons. Een geheimzinnige galm die boven de vloer lijkt te zweven. Versterkt getrommel op de kast van een viool. In het duister stommelen er al wat figuren over de vloer. Als langzaam de lampen aan gaan zien we zes dansers een voor een voorbijkomen.

De dansers van het collectief OFFprojects hebben carrière gemaakt bij illustere gezelschappen als het Nederlands Dans Theater en Batsheva Dance Company. Dit is het soort mens bij wie zelfs het achteloos aantrekken van een sok er esthetisch uitziet. Het verbaast dan ook niet dat de repetitieve bewegingen die zij uitproberen vloeiend ogen, ook al ontbreekt aanvankelijk een samenhang.

Spookachtige echo’s

Dat geldt ook voor de vier musici van het Ragazze Quartet, die samen met de dansers de vloer verkennen. Tussen griezelig fluitende flageoletten en spannende tokkelgeluiden door spelen ze af en toe een flard uit Beethovens Strijkkwartet opus 132. De flarden worden passages en uiteindelijk komt alles glorieus klinkend samen, compleet met naadloos aansluitende choreografie.

Gaandeweg de voorstelling wordt duidelijk dat choreograaf Amos Ben-Tal en de vrouwen van Ragazze de compositie van Beethoven eerst helemaal uit elkaar hebben geschroefd, om alle stukken in bijzijn van de toeschouwer terug in elkaar te zetten.

De fascinerende dooltocht door de verschillende delen van dit monumentale muziekstuk ervaar je als een onderdompeling, dankzij de atmosferische ingrepen door geluidskunstenaar Salvador Breed. Met ontregelende manipulaties, spookachtige echo’s en uit alle denkbare hoeken klinkend geruis laat Breed de dansers, de musici én het publiek de ruimte voortdurend anders beleven.