Fascinerende chaos van Playboi Carti op hiphopfestival Woo Hah!

Playboi Carti op Woo Hah! Beeld Erik Luyten.

Woo Hah! kent voor het eerst een samenwerking met Rolling Loud, het grootste hiphopfestival ter wereld. De sfeer zat er op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek meteen goed in. De eerste dag was uitverkocht.

Halverwege zijn optreden zei de Vlaamse rapper Zwangere Guy (Gorik van Oudheusden, 34): “Ik ga niet te veel tussenpraatjes doen.” Dat was al duidelijk. Tot dan had hij namelijk amper iets gezegd. Vanaf zijn opkomst gaf een van de grootste rappers van de Benelux een beheerst optreden. Waar veel andere rappers hun stem mee lieten lopen over de beat, deed Zwangere Guy het op eigen kracht: de beat en zijn stem live.

Indrukwekkend

Zwangere Guy vertrouwde op zijn kunnen en op wat hij te vertellen had. Hierdoor kwamen zijn indrukwekkende rijmschema’s en persoonlijke teksten volledig tot zijn recht. Zoals bij het hoogtepunt: het tweeluik Waarom? en Daarom, afkomstig van zijn album Brutaal.

In deze twee prachtige nummers ontleedt de rapper uit Brussel zichzelf en zijn artiestenleven. Vrijdag wist hij de aandacht als eerste lang vast te houden, door zich volledig te focussen op het rappen.

Zwangere Guy. Beeld Erik Luyten.

Het optreden van rapper Joost droeg ook bij aan deze sfeer. Tussen de optredens van Zwangere Guy en Playboi Carti stond hij op de Snipes Stage, ter vervanging van de Amerikaanse rapper Yung Lean die last minute had afgezegd. En dat deed Klein goed. Hij kreeg het grote veld met gemak mee en haalde zelfs rapper Donnie heel even het podium op, om zijn hit Bon Gepakt te zingen, niet langer dan een minuut.

Theatrale performance

De Amerikaanse rapper Playboi Carti, die in 2020 zijn laatste album Whole Lotta Red uitbracht, maakte vrijdag het meeste indruk. Hij gaf een energieke, theatrale performance. Na een half uur vertraging rende hij om 22.00 uur alsnog de lege Snipes Stage op. Heen en weer springend, schreeuwend. Helemaal alleen.

Wat volgde, was drie kwartier chaos. Maar wel beheerste chaos. Op een gegeven moment verscheen er een gitarist op het podium. Playboi Carti rende naar die gitarist en hield hem vast. Er kwam nog iemand het podium oprennen. Playboi Carti trok zich los, met die andere man, en samen bewogen ze richting het linker gedeelte. Ineens rende de derde man van Playboi Carti weg, naar voren, en sprong zo met een salto het publiek in. Het riep vragen op: ging het wel goed met ze? Was er iets aan de hand? Was het geregisseerd? Fascineren deed het wel.

Zichtbaar geïrriteerd

Playboi Carti had een uur moeten spelen, maar omdat hij een halfuur te laat was, zat zijn tijd er na een halfuur eigenlijk al op. Hij was zichtbaar geïrriteerd dat hij na verschillende signalen het podium moest verlaten. Aan het einde schreeuwde hij: “Fuck it! Fuck that shit.” De lichten gingen uit en toen verdween hij. Net zo plotseling als hij gekomen was.