Fans nemen afscheid van ‘hun’ prima ballerina Igone de Jongh

Piepjonge meisjes met spitzen tot trouwe fans op leeftijd namen woensdag afscheid van Igone de Jongh, prima ballerina van Het Nationale Ballet. ‘Wat een persoonlijkheid. Daarom hecht iedereen zich aan haar.’

Igone de Jongh zit er klaar voor als de deuren van het theater opengaan en de fans een lange rij vormen om afscheid te nemen van ‘hun’ danseres. Aan de rij – vierhonderd fans in twee shifts – lijkt geen einde te komen. De Jongh staat hen urenlang vriendelijk en geduldig te woord. Er worden praatjes gemaakt, knuffels uitgedeeld en handtekeningen gezet op kaarten, foto’s, spitzen, truien en posters van haar en choreograaf Hans van Manen. Iedereen mag ook nog even op de foto met de danseres, die bijna een kwart eeuw bij Het Nationale Ballet werkzaam was.

Faye Bliek (9) uit Amsterdam zit sinds kort op de Nationale Balletacademie. “Dat wil ik ook, solist zijn. Ik heb Romeo en Julia en Sleeping Beauty gezien. Ik vind haar zo mooi als ze danst. Haar bewegingen hoor je niet.”

Faye is niet de enige jonge fan in de rij. Er staat een stoet van meisjes die hun oude spitzen willen laten signeren. Nienke Tinga (8) uit Gouda overhandigt De Jongh dozen drop en een Jip en Janneke beker voor haar kinderen. “U bent mijn grote voorbeeld,” zegt ze zacht.

Tranen

Tussen de kinderen en hun ouders staan ook zestigplussers. Annebé Posthumus Meyjes (62) uit Laren zag De Jongh dansen in de voorstelling over de ballerina van Auschwitz naar het boek van Edith Eva Eger. Ze heeft een fotolijstje bij zich waarop te zien is dat De Jongh aan Eger een bos bloemen geeft. “Het was een ontroerend moment. Ik was in tranen. Gelukkig wist ik vier foto’s te maken. Igone was er blij mee. Die foto had ze nog niet.”

Andere fans hebben oude programmaboekjes van balletvoorstellingen uit haar jeugd, tekeningen, bloemen, brieven, flessen wijn (“Nou en of, ik ervan hou”) bij zich. Een fan op leeftijd heeft De Jongh net een vaasje met een bloembol gegeven. “Ik zei tegen haar: ‘Ik hoop dat er een nieuwe bloem uit komt als symbool voor een nieuw mooi leven’. Ze vond dat lief,” zegt Marianne Buiskool (78).

Bob Heijligers (83), die zelf bij het Scapino Ballet heeft gedanst, krijgt een omhelzing van De Jongh. Hij glundert nog na. “Ik heb altijd zo enorm van haar genoten. De allure waarmee zij danst, haar balans, haar uitstraling… wat een gave.”

Tijdens de begroeting moest hij even een traantje wegpinken, zegt hij. “Het brengt me ook terug naar mijn eigen tijd. Ik kende haar oude leermeester Rudi van Dantzig. Ik moest echt even afscheid van haar nemen.”

Netjes afronden

Igone de Jongh heeft het afscheid van haar fans zelf geïnitieerd. “Ik voelde de behoefte van fans om afscheid van mij te nemen. En ik vind het ook leuk om hen te zien. Ik heb de afgelopen periode zoveel cadeautjes gekregen.”

Na de aankondiging van het speciale afscheid aan de leden van fanclub Jump en de Vrienden van het Nationale Ballet was de middag binnen een dag volgeboekt. Vierhonderd mensen bemachtigden een gratis ticket, onder wie ook trouwe fans Ton van Slingerland (69) en Peter van der Meer (62). “We hebben haar vanaf het begin gevolgd. Nu ze stopt, moet je dat ook netjes afronden,” zegt Van Slingerland.

Van der Meer: “We moesten hierbij zijn. Dit is voor ons ook een afscheid.”

Personeelsleden van het theater kijken van een afstandje toe. “We gaan haar missen hoor. Zo’n warm en aardig persoon. Het is best uniek om zo’n fanclub te hebben.”

Een ander: “En wat is ze geduldig. Ze neemt voor elke fan de tijd. Ze doet het nog beter dan Sinterklaas.”

Tenslotte worden er nog lieve woorden in een afscheidsboek geschreven: ‘Je bent altijd een enorme inspiratiebron geweest’ en ‘Geniet van de vrije tijd.’

Op 31 oktober danst De Jongh haar laatste hoofdrol in de inmiddels uitverkochte Romeo en Julia (choreografie van Rudi van Dantzig).