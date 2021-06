Fans hopen tóch op achtste ‘Zeven Zussen’-boek: ‘Een open einde? Dat kan echt niet’

Beeld Roni Rekomaa Lehtikuva

Het was het eerste waar Lisa Snijders (37) aan dacht toen ze hoorde dat Lucinda Riley was overleden: ‘Zullen we nu ooit weten hoe het afloopt met Pa Salt?’. “Natuurlijk vind ik het ook erg voor de nabestaanden hoor,” vertelt ze een dag later. “Maar het eerste wat ik voelde was toch die lichte paniek.”

Snijders, eigenaar van boekhandel Stevens in Hoofddorp, heeft de zevendelige boekenreeks naar eigen zeggen ‘verslonden’. “Ik ben eraan begonnen omdat ik wil weten wat ik verkoop, maar vervolgens zat ik tot diep in de nacht te lezen. Als ik een van de Zeven Zussen-boeken open, ben ik echt vertrokken.”

De gedachte dat de boekenreeks nu na zeven boeken mogelijk ophoudt is voor Snijders dan ook moeilijk te verteren. Zeker omdat het onlangs verschenen zevende deel van de serie over de zussen die na de dood van hun vader samenkomen en een mysterieuze brief vinden, eigenlijk het laatste zou zijn. Toch kondigde Riley niet al te lang geleden een achtste deel aan, waarin de vader centraal zou staan.

“Een open einde? Nee! Dat kan echt niet,” zegt Snijders. “We zijn al zeven boeken bezig met ontrafelen wie die Pa Salt nou eigenlijk is. Dat is het grootste mysterie van de hele reeks. Het zou hetzelfde zijn als J.K. Rowling dat laatste Harry Potter boek niet zou hebben uitgebracht, dat kan gewoon niet.”

Gesprek van de dag

Dat Snijders niet de enige is die rondloopt met de vraag ‘hoe nu verder?’ , werd zaterdag al vroeg duidelijk. “Er komen al de hele dag mensen in de winkel die vragen of wij misschien meer weten over het achtste deel," zegt ze. “Het is echt het gesprek van de dag.”

Maar wat maakt die boeken nou zo bijzonder? De Amsterdamse Talitha Zwagers-Sorée (37) - normaal niet echt een lezer, tot ze deze serie ontdekte - vergelijkt het met de Netflix-serie The Crown. “Het zijn waargebeurde historische gebeurtenissen verpakt in een mooi en meeslepend verhaal. Dat maakt het herkenbaar en intrigerend.” Ook boekenliefhebber Wilma Geerssen uit Diemen roemt de schrijfstijl en thematiek. “Het is fictie en non-fictie tegelijk. Je ziet wat zij beschrijft helemaal voor je en tegelijkertijd steek je er echt wat van op.”

Hoewel Geerssen baalt dat het mogelijk bij zeven boeken blijft, heeft ze liever niet dat een andere auteur het overpakt. “Als dit het einde is heb ik er vrede mee. Deze reeks was Lucinda Rileys baby. In de boeken zaten zoveel details en hints, dat iedereen een eigen einde erbij kan verzinnen.”

Nieuw materiaal

Snijders en Zwagers-Sorée houden zich ondertussen liever vast aan de gedachte dat Riley meermaals heeft gezegd dat ze wist hoe zij wilde dat het verhaal zou eindigen. “Ik hoop dat ze haar ideeën iemand heeft toevertrouwd, die het nu op een mooie manier gaat uitwerken,” zegt Zwagers-Soree.

Snijders: “Riley wilde eigenlijk het verhaal over Pa Salt al in het zevende deel verwerken, maar kwam er tijdens het schrijven achter dat het te veel was voor één boek. Er moét dus materiaal liggen,” concludeert ze. “Daar vertrouw ik echt op. Het komt goed.”