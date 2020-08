‘Fangirlen’ in de rij voor bestsellerschrijver Lubach

Arjen Lubach signeert zijn boek Stoorzender in een speciale pop-upboekenwinkel. Beeld ANP

Nee, hè. Net als Lennart Eleveld wil afrekenen, blijkt er niet genoeg geld op z’n betaalrekening te staan. Met trillende hand boekt hij met z’n telefoon extra geld over. Gelukt. De buit is binnen voor de 14-jarige Arjen Lubach-fan. In een papieren wikkel prijkt het nieuwe boek van zijn idool.

Van de zenuwen heeft hij niet eens precies gezien wat Lubach er zojuist in heeft geschreven. Op de stoep voor boekwinkel Over het water in Noord bladert hij koortsachtig naar de juiste bladzijde: ‘Voor Lennart. Bedankt voor je hartslag,’ staat er. De Amsterdamse middelbare scholier – sneakers, spijkerjackje en het net uitgereikte Stoorzender-mondkapje onder de neus – is er blij mee.

“Ik denk dat hij dat heeft geschreven omdat ik zei dat het mij wel goed ging, maar met mijn hartslag wat minder,” zegt hij over het moment dat hij zich bij het tafeltje van de schrijver meldde. “Ja, ik vond het toch wel spannend, was een beetje bang om iets verkeerd te zeggen. Dat is niet gebeurd, nee. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo veel gezegd.”

Dominee

Dat hoefde ook niet. De transactie is geslaagd. Hij kan er de vriend met wie hij samen naar de signeersessie zou gaan, maar op het laatste moment afzegde – “Hij vond zijn vriendin ineens belangrijker” – de ogen mee uitsteken. Net als zijn familie. De reden dat hij deze middag de pont nam naar de pop-upboekenwinkel? “Ik wilde Arjen wel een keer in het echt zien. Ik kijk altijd naar Zondag met Lubach en ben het vaak met hem eens. En nu kan ik toch mooi vertellen dat ik een gesigneerd boek van hem heb.”

Nadat de winkel-met-daarin-maar-één-boek om 13:00 uur is opengegaan, verschenen er binnen anderhalf uur zo’n tweehonderd mensen. Nu is rustiger. Eén voor één druppelen de fans – opvallend veel tieners – het pandje binnen. Ze vormen een keurig anderhalvemeterrijtje richting het tafeltje met spatscherm, waarachter de auteur zetelt.

Vlak naast de kassa heeft uitgever Joost Nijsen plaatsgenomen op een klapstoeltje. Hij dokterde samen met zijn protegé het publiciteitsplan voor Stoorzender uit. Dat werkt tot nu toe uitstekend. Het uit het boek afkomstige nieuwtje dat Lubach ‘in de nabije toekomst’ zal ophouden met zijn tv-hit Zondag met Lubach, beheerst al twee dagen het medianieuws. Reden: Lubach wil ‘op het hoogtepunt stoppen’ en heeft steeds meer moeite met de ongewenst ontstane rol van ‘dominee die komt vertellen wat de mensen goed of slecht moeten vinden’.

Champagne en oesters

Na een rondje met promotieoptredens op radio en tv is er nu de pop-upstore. Nijsen liet een speciale editie maken waarvan er exact 1024 liggen opgetast in de schappen van de boekhandel, die een dag eerder vakkundig is leeggeruimd door medewerkers van de uitgeverij. “We wilden wat anders dan het geijkte feestje met bitterballen en bier,” zegt Nijsen die een eerste oplage van 40.000 stuks heeft laten drukken. Daarvan hebben winkels er al 14.000 aangekocht. In plaats van het frituurfruit rekent Nijsen nu op ‘champagne en oesters’. “Als Stoorzender tenminste volgende week in de top 10 binnenkomt. Maar dat vind ik geen hele gewaagde voorspelling.’’

Lubach signeert intussen ijverig door. Hij meldt zich strikt te willen houden aan zijn pensioen als geïnterviewde in de geschreven pers. Het boek is nu juist geschreven als mogelijk antwoord op al die vragen die journalisten hem hadden kunnen stellen. En die zijn, vindt hij, nu in precies de juiste woorden beantwoord. Hij gebaart slechts dat hij plezier in de middag heeft.

Het praatje-boekje-handtekening-ritme lijkt hem goed af te gaan. Een meisje van begin 20 onthult hem dat ze een dag vrij heeft gevraagd bij haar werk in Den Haag om een middag ongeremd te ‘kunnen fangirlen’. Lubach zet zijn krabbel en kijkt haar licht verbouwereerd na. ‘Nou, bedankt. En de groetjes aan je baas.’