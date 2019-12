Fanatieke gamers in trek als scouts bij echte voetbalclubs

Met gedetailleerde spelerskennis, van snelheid tot passnauwkeurig­heid, stelt de online manager zijn strategisch plan samen. Beeld Getty Images

Voetbalclubs die leren van een computerspel: bij Football ­Manager, waarin gamers de leiding hebben over een voetbalclub, gebeurt het. Een deel van die fanatieke gamers beschikt over zoveel kennis van het voetbal, dat ze inmiddels ook worden gevraagd door de scoutingafdeling van echte voetbalclubs.

De kracht van het spel, dat ieder jaar een nieuwe versie krijgt, is de gigantische database met honderdduizenden voetballers. Het spel (van Sega en Sports Interactive) is al sinds begin ­jaren negentig, destijds nog met de naam Championship Manager, het digitale vangnet voor iedereen die had gehoopt op een baan als coach in het betaalde voetbal. Je wordt de trainer van een club met alle bijbehorende keuzevrijheid. Je koopt en verkoopt spelers, bepaalt de tactiek, doet teambesprekingen en onderhoudt contact met de media. Grasduinend door de lijst met spelers ontdek je snel wie de doelpuntenmachines van Djibouti zijn of de grootste talenten van Brunei.

De medewerkers van het managersspel, meer dan 1300 scouts wereldwijd, ontgaat niets. In veel gevallen zijn het enthousiaste spelers die een onkostenvergoeding krijgen en elk jaar het nieuwe spel gratis krijgen. Niet alleen basale gegevens als lengte, gewicht en geboorteplaats zijn vastgelegd, in elk land worden voetballers beoordeeld op hun snelheid, techniek, door­zettingsvermogen, passnauwkeurigheid, overzicht, schotkracht en winnaarsmentaliteit. Alles om het spel zo realistisch mogelijk te maken.

Virtuele manager

Gamer Jeroen Thijssen (39) verzamelt alle data over Nederlandse voetballers vanuit zijn woonplaats Den Haag. Als hoofdscout van Football Manager heeft hij enthousiaste vrijwilligers rondlopen bij de clubs in de eredivisie en eerste divisie. “In de ideale situatie heb ik per club twee mensen: een fanatieke speler van Football Manager die wedstrijden bezoekt en iemand binnen de club die de laatste ontwikkelingen volgt. Dan missen we als spel niets.”

Ajax in Football Manager.

Tussen de echte voetbalwereld en Football Manager is inmiddels een actieve kruisbestuiving. Antoine Griezmann, ster van Barcelona, is een fanatieke gamer en publiceert geregeld screenshots van zijn elftal, waarin hij graag Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong opstelt.

Bij FC Bakoe is een coach aangenomen op ­basis van zijn prestaties als virtuele manager en Engelse clubs als Everton en Watford gebruiken het spel om talenten in het buitenland te ontdekken. Zo kenden gamers Lionel Messi al jaren voor hij zijn debuut bij Barcelona maakte.

Geïnfiltreerd

Voor hoofdscout Thijssen staat het werk nooit stil. Als voetballer Ted van de Pavert een nieuw contract tekent bij De Graafschap, laat Thijssen alles uit zijn handen vallen. Hetzelfde geldt wanneer Robert Molenaar zijn ontslag krijgt als coach van FC Almere. Thijssen voert de updates meteen door in het managersspel. Het geeft aan met welke ijver wordt gewerkt aan Football ­Manager.

Ook in Nederland zijn de liefhebbers van Football Manager geïnfiltreerd bij clubs. Bij AZ, FC Groningen, Vitesse en PSV zitten scouts en videoanalisten die veel basiskennis uit het spel hebben.

Sven Timmer (30) combineert zelfs zijn functie als scout bij Vitesse met die van scout voor Football Manager. De werkzaamheden zijn ­bijna identiek, vindt hij. “Elke eigenschap van een voetballer analyseer ik en verwerk ik daarna in een rapport, zowel voor de club als voor het spel.”

Enorm netwerk

Net als Timmer speelde Thomas Schaling, ­internationaal scout bij PSV, in zijn tienerjaren het spel minimaal dertig uur per week. “Nu speel ik het spel gewoon in het echt,” zegt de 32-jarige Amsterdammer. “Als de nieuwste versie verschijnt, check ik de database op de grootste talenten. Vervolgens leg ik die jonge spelers naast de scoutinglijst van PSV en kijk ik of we ­iemand missen. Als dat het geval is, bekijken we die voetballer alsnog met video’s online.”

Timmer en Schaling zijn net als hoofdscout Thijssen datafetisjisten op voetbalgebied. Als pubers maakten ze excelsheets vol wedstrijd­statistieken. Het voordeel van Football Manager is het enorme netwerk van scouts; Thijssen krijgt van clubs soms telefonisch vragen over een bepaald talent. De hoofdscout belt dan met een collega in een ander land om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Thijssen is dag en nacht bezig met het spel. Ook als hij met vakantie is, zoals binnenkort naar Tanzania. “Ook daar kijk ik of ik een ­talent kan vinden. Wie weet welke parel ik tegenkom.”