Famke Louise kwaakte blaartrekkende nonsens uit

Famke Louise wacht bij Jinek.

Ook Lips kan er niet omheen: #ikdoenietmeermee was dinsdag het gesprek van de dag op de zo gewantrouwde mainstream media, van RTL Boulevard tot de De Vooravond en van het NOS Journaal tot Jinek. Qua impact hadden de Vaag Bekende Nederlanders die zo dapper tegen de coronamaatregelen in opstand kwamen onder het potsierlijke motto ‘free the people’ dus hun zin.



Lips kende minimaal de helft van deze door Viruswaarheid geronselde schnabbelaars niet, maar over de invloed van deze zelfbenoemde influencers kan het RIVM alleen maar dromen. Eerder bood de overheid immers al flinke bedragen aan dezelfde influencers aan – onder wie Famke Louise – om de jeugd te doordringen van het belang van de coronamaatregelen.

Dinsdag viel het Lips vooral op dat de meeste stoere opstandelingen hun keutel weer introkken. Zo gaf amateurviroloog en zanger Tim Douwsma bij RTL Boulevard lafjes toe dat de hashtag #ikdoenietmeermee ‘misschien niet zo goed was gekozen’.

Bij Jinek zat Famke Louise vooral te wachten tot de grote mensen waren uitgepraat. Ze deed eerst duidelijk niet mee, geheel in stijl van de veelbesproken hashtag. Maar toen ze uiteindelijk haar ding mocht doen kwaakte ze blaartrekkende nonsens uit van het niveau ‘De vorige lockdown had geen effect’ en ‘Ik heb veel respect voor corona.’



En toen Jinek haar om haar mening vroeg haalde de woordvoerder van #ikdoenietmeermee een spiekbriefje tevoorschijn dat ongetwijfeld door Viruswaarheid­profeet Willem Engel was volgekrabbeld. Hulde voor Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die met engelengeduld probeerde het onsamenhangende verhaal te begrijpen.

#Lipsdoetnogwelmee en wenst alle influencers niet meteen corona toe – maar een fikse influenza lijkt gepast.

Reageren? hanlips@parool.nl

Zangeres Famke Louise gebruikte de hashtag #ikdoenietmeermee. Diederik Gommers biedt aan met haar in gesprek te gaan. Hij wil dat Famke het goede voorbeeld geeft. De vraag is of Famke de hashtag weer zou gebruiken. "Deze hashtag was nodig om mijn verhaal te kunnen doen." #jinek pic.twitter.com/xojPtL7jX0 — Jinek (@Jinek_RTL) 22 september 2020