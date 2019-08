Fajah Lourens neemt filmrol van Imanuelle Grives over

Dat maakte Lourens vrijdag bekend in De 538 Ochtendshow met Wietze de Jager. “Het kwam nu een beetje toevallig op m’n pad, omdat er een actrice uitviel,” zei Lourens in eerste instantie lichtelijk geheimzinnig.

Fajah Lourens was te horen in de uitzending van Wietze de Jager. De radio-dj vroeg Lourens naar haar nieuwe filmrol en was nieuwsgierig of dat ‘onlangs voorbij was gekomen’. Bij De Jager ging er direct een alarmbelletje af toen ze te kennen gaf dat er een actrice was uitgevallen. “Welke actrice dan?” vroeg hij. “Imanuelle Grives,” antwoordde Lourens, die meteen van de gelegenheid gebruik maakte om een grapje te maken over het salaris van acteurs. “Het is geen vetpot. Ik snap wel waarom zij drugs smokkelt.”

Daar haakte De Jager op in: hij vroeg zich af waarom het dan geen vetpot was. “Ik denk dat dat ook voor mij één van de redenen was dat ik ermee gestopt ben. Dit was natuurlijk een grapje hé jongens, maar het is wel heel hard bikkelen.”

Voorbereiding

Imanuelle Grives werd onlangs aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met meer dan 100 xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Ze verklaarde al snel dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol. Tot nu toe is echter nog geen producent, regisseur of scriptschrijver opgestaan die dat bevestigt.



De Belgische justitie ziet in het verweer van Imanuelle Grives overigens geen reden voor strafvermindering. “De zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar dat is onmogelijk een verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet,” zei woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen van het Belgische Openbaar Ministerie (OM).