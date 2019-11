Facebook weert advertentie voor boek over Aboutaleb

Omslag van Ahmed Aboutaleb - overal de eerste. Beeld De Bezige Bij

Facebook oordeelt dat Ahmed Aboutaleb – overal de eerste van Parooljournalist Ruben Koops en Trouwjournalist Elisa Hermanides een te gevoelig onderwerp is. De Bezige Bij adverteerde eerder wel met politieke boeken en is verbaasd: de biografie speelt geen rol in een verkiezingscampagne. De Rotterdamse burgemeester weigerde mee te werken aan het boek.

“De advertentie is geweigerd omdat deze over een maatschappelijke of politieke kwestie zou gaan,” zegt Francien Schuursma van De Bezige Bij. “We hebben eerder advertenties voor boeken op Facebook geplaatst en nooit problemen gehad.”

Het sociale netwerk heeft onlangs de regels aangescherpt voor advertenties over maatschappelijke kwesties, verkiezingen en politiek. Facebook ligt al een tijd onder vuur omdat er misleidende advertenties op te zien zijn van bekende Nederlanders die bitcoins aanprijzen en omdat Russische trollen de Amerikaanse verkiezingen geprobeerd hebben te manipuleren. Dat laatste werd bevestigd door Facebookoprichter Mark Zuckerberg.

Politieke partijen

Naast Facebook wordt ook Twitter strenger in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Op Twitter worden politieke advertenties verboden, zo maakte topman Jack Dorsey enkele weken geleden bekend. Naar aanleiding van zijn uitspraak daalde het aandeel op de beurs.

Inmiddels heeft Schuursma contact gehad met Facebook en kan de advertentie toch geplaatst worden. “Als we ons op een bepaalde manier registreren, net zoals politieke partijen dat moeten doen, zou het alsnog moeten lukken. De praktijk moet dat gaan uitwijzen. Op zich is het wel opmerkelijk dat een literaire uitgeverij hiertoe verplicht wordt.”