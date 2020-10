Facebook gaat berichten met ontkenning Holocaust verwijderen

De ruim 2700 betonzuilen van het beroemde Holocaustmonument in Berlijn. Beeld Getty Images

Dat maakte Facebook maandag bekend. Vanaf eind dit jaar zullen mensen die op het sociale medium op zoek gaan naar informatie over de Holocaust worden doorgelinkt naar betrouwbare informatie, aldus Facebook.

In hun blog verklaart Facebook dat het platform de afgelopen jaren veel gesproken heeft met leiders uit de Joodse gemeenschap, en tot de conclusie is gekomen dat het ontkennen van de Holocaust door hen als haatzaaiend moet worden behandeld en dus moet worden verbannen van de site.

Facebook verwijst naar een Amerikaanse enquête, waaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de jongeren tussen de 18 en 39 jaar ervan uitgaat dat de Holocaust een mythe is, dat de genocide overdreven wordt of dat niet met zekerheid te zeggen valt dat de Holocaust daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Complottheorieën

Sinds half augustus verbiedt Facebook al het verspreiden van impliciet antisemitisch en haatzaaiend materiaal, zoals complottheorieën over Joodse organisaties. Dit besluit werd gevolgd door een oproep van de Joodse gemeenschap om ook Holocaustontkenning als taboe te verklaren op de site. Een onderzoek van het Institute for Strategic Dialogue (ISD) wees destijds uit dat wanneer iemand de term ‘Holocaust’ in de Facebook-zoekbalk intikte, het algoritme van de site pagina’s over Holocaustontkenning bovenaan de lijst van zoekresultaten plaatste.

Niet alleen wil Facebook dat rectificeren, ook zal het dergelijke haatzaaiende content verwijderen. Wel geeft het medium aan dat het nog even zou kunnen duren voordat alle antisemitische of Holocaustontkennende posts verwijderd zijn.

Toename antisemitisme

Facebook-baas Mark Zuckerberg zegt lang geworsteld te hebben met met de spanning tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en de schade die het ontkennen van de Holocaust berokkent. Maar gezien de wereldwijde toename van antisemitisme ziet Zuckerberg het verbod op haatzaaiende berichten op zijn platform als een noodzaak. Het World Jewish Congress geeft aan blij te zijn met deze stap.

Holocaustontkenning is niet het eerste taboe dat Facebook afroept. Al eerder deed het al meer dan 250 organisaties die zich racistisch uitten in de ban. Alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar werden 22,5 miljoen haatberichten offline gehaald.