Extreem lullige televisie over ons koningspaar op staatsbezoek: is dít nou de taak van de publieke omroep?

Staatsbezoeken zijn het terrein van Blauw bloed en RTL Boulevard, de NOS hoeft pas in actie te komen als er iets te melden valt. Vindt Lips. Ten onrechte, kennelijk. Want de omroep had een ploeg afgevaardigd naar Wenen en Graz, om het bezoek van Willem-Alexander en Maxima aan Oostenrijk te volgen. Het was, Lips zegt het niet graag, extreem lullige televisie.

Natuurlijk, Lips geeft het Malou Petter, doorgaans een pientere verslaggeefster, te doen: mee in de buitenlandse slipstream van het koningspaar. Van een afstandje moeten toezien hoe de koning en de koningin een gesprekje hebben over wonen in Wenen. Eigen content leveren in de vorm van een stukje duiding door een plaatselijke royalty-verslaggever. En dan zelf aan het eind één obligate vraag mogen stellen aan de koning. Is dít nou de taak van de publieke omroep? Lips heeft hier een mening over.

Het was allemaal nog wel te hachelen geweest als het niet zo enorm voorspelbaar was. Lips zag ze denken, voorafgaand aan de driedaagse naar Oostenrijk. Wenen, wat kunnen we daar eens mee? Sissi, mompelde een stagiair. Leuk plan, ga maar regelen. En dus vond Petter zichzelf terug in een koetsje, babbelend met een zweterige Nederlandse die ter plekke Sissi-tours organiseert. “Is ons koningspaar Sissi-waardig?” Petter vroeg het echt. Het is Dionne Stax-televisie to the max.

Het zou toch fijn zijn als de NOS deed waarvoor ze op aard is: het journalistieke belang van een staatsbezoek aan een ander onschuldig land wegen en te licht bevinden. Of dan desnoods service bieden. Nu leek het alsof de omroep zich op sleeptouw had laten nemen door de VVV van Wenen. Met de toeristische informatie zat het wel snor, maar toegevoegde waarde had het geen moment.

